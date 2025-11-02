3 криптовалюти до $0,10, які демонструють потенціал зростання

Початок листопада став для крипторинку переважно «зеленим» — багато монет зросли у ціні, демонструючи відновлення після жовтневого падіння. На цьому тлі аналітики Finbold визначили кілька криптовалют вартістю до $0,10, що заслуговують на увагу інвесторів і мають високий потенціал зростання

Shiba Inu

Станом на момент написання матеріалу SHIB торгувався на рівні $0,00000100, зрісши на 3,25% за добу, хоча за тиждень актив усе ще знизився на 1,3%, а за місяць — на 19%. Попри це, мемкоїн цього місяця отримав кілька позитивних оновлень, які можуть змінити ситуацію найближчим часом.

Зокрема, у жовтні Shiba Inu представила масштабне оновлення мосту Shibarium Bridge, додавши нові інструменти безпеки — механізм чорного списку та обов’язкову семиденну затримку для виведення коштів. Після цієї новини добова швидкість спалювання токенів SHIB зросла на 1 200%.

Крім того, різкий спад чистого добового потоку майже на 150 трлн SHIB, за даними TradingView, свідчить про те, що більше токенів виводиться з бірж на приватні гаманці, що зазвичай сигналізує про накопичення та довгострокову впевненість інвесторів.

Pump.fun

За останні сім днів PUMP зріс більш ніж на 11% і на момент написання торгувався на рівні $0,004480, ставши одним із головних лідерів тижня.

Поточна динаміка ціни вказує на потужне відновлення після мінімумів початку жовтня. На денному графіку актив продовжує формувати висхідний канал, що свідчить про стійкий «бичачий» імпульс. Якщо тенденція збережеться у вихідні, токен може різко злетіти вже на початку листопада.

Частково відновлений інтерес до PUMP пояснюється нещодавнім придбанням застосунку Padre App та запуском функції мобільних сповіщень, що суттєво підвищило залучення користувачів.

Pepe

На момент написання матеріалу PEPE торгувався на рівні близько $0,0000065, піднявшись на 1,24% за добу, але знизившись на 7% за тиждень. Попри мляву динаміку, актив перебуває у сприятливій зоні накопичення, що часто передує новому сплеску інтересу покупців.

Технічні індикатори імпульсу також подають позитивні сигнали. Зокрема, індикатор MACD почав демонструвати «бичачий» тренд, а актив наближається до ключового рівня Фібоначчі вище 0,382. Крім того, великі гаманці цього місяця додали приблизно 0,22 трлн PEPE під час цінових спадів, що натякає на приховане накопичення.

Зрештою, інвестиції в токени, що торгуються за частку цента, завжди пов’язані з високими ризиками. Проте для інвесторів із більшим апетитом до ризику такі криптовалюти, як SHIB, PUMP і PEPE, можуть забезпечити значний потенціал прибутку, якщо ліквідність повернеться на ринок альткоїнів.

За матеріалами finbold.com.