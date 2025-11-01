3 криптовалюти до $1, які варто розглянути інвесторам

Історично криптоактиви вартістю менше долара привертають увагу роздрібних інвесторів під час сезону альткоїнів. Але нині ринок більше зосереджений на фундаментальних показниках, зокрема, на токенах, що поєднують доступну ціну з реальними драйверами зростання, без ризику чергової «накачки та зливу»

Фахівці Finbold виділили декілька токенів, що вирізняються не лише на короткострокову перспективу, а й для довгострокового утримання — Cardano (ADA), TRON (TRX) та Stellar (XLM). Усі три перебувають у топ-15 за ринковою капіталізацією, мають власні чинники розвитку та потенціал асиметричного зростання, якщо інвесторські настрої знову змістяться в бік альткоїнів.

Cardano (ADA)

За ціною $0,65 Cardano подорожчав більш ніж на 86% за останній рік, хоча за попередній місяць втратив близько п’ятої частини вартості. Попри це, ADA залишається у глобальному топ-10, що свідчить про його стійкість у різні ринкові цикли.

Найпоказовішим індикатором є дані з блокчейну: гаманці, які зберігають 100 000 і більше ADA, збільшили свої баланси на 2,1% за останній тиждень. Це свідчить, що великі власники тихо нарощують позиції. Роздрібні інвестори діють менш послідовно, однак така акумуляція сигналізує про довіру до активу.

Регуляторне середовище також змінилося. Згідно із законом США CLARITY Act, Cardano офіційно визнано товаром нарівні з Біткоїном і Ethereum, що усуває давню невизначеність. До того ж Grayscale подала заявку на створення Cardano ETF, а Bloomberg оцінює імовірність схвалення у 75%. Якщо фонд отримає «зелене світло», це може відкрити шлях для інституційного попиту, як це сталося з Біткоїном під час ралі 2024 року.

Виклик для ADA — перетворити технологію на реальну популярність. Оновлення Hydra та x402 підвищують пропускну здатність мережі та можливості для розробників, але використання в AI та DeFi ще на початковому етапі. Інвестори розраховують, що поєднання інституційних вливань із реальною користю мережі допоможе ADA знову наблизитися до позначки $1.

TRON (TRX)

Історія TRON інша. За ціною $0,30 токен зріс на 81% за рік, хоча за місяць впав приблизно на 11%. Його максимум 2024 року ($0,44) ще не досягнуто, але фундаментальні показники переконливі.

Мережа нині обслуговує понад половину всіх токенів Tether у обігу (близько $78 млрд) і щодня проводить понад $20 млрд переказів стейблкоїнів. У Колумбії TRON забезпечує 95% усіх стейблкоїнових платежів — це свідчить про його реальне застосування на ринках, що розвиваються.

У сфері DeFi нові проєкти, як-от біржа SunPerp DEX (запущена в III кварталі 2025 року), додають глибини екосистемі, а присутність TRON на платформах, пов’язаних з Nasdaq, демонструє його прагнення поєднати традиційні та цифрові фінанси. Кожна транзакція також «спалює» невелику кількість TRX через комісії, що поступово скорочує обсяг пропозиції.

Перевага TRON — стабільність. Він може не створювати гучних заголовків, як інші експериментальні мережі, але вже став частиною глобальної платіжної інфраструктури. Для інвесторів це робить TRX одним із найстабільніших активів дешевших за $1 із точки зору попиту та практичного використання.

Stellar (XLM)

Сьогодні Stellar коштує близько $0,32 і зріс на 237% за рік. Його рух часто корелює з XRP, і він також виграв від новин про потенційний XRP ETF.

Найближчий важливий етап для мережі — оновлення Protocol 24, заплановане на кінець 2025 року. Воно запровадить докази з нульовим розголошенням (ZKP) для приватних транзакцій та ефективніше виконання смартконтрактів. Якщо воно повторить успіх оновлення Soroban 2023 року, яке спричинило семикратне зростання обсягу заблокованої вартості, Stellar може отримати нову хвилю підйому.

Ще один напрям — токенізація реальних активів. Сектор RWA у мережі Stellar вже досяг $639 млн (+26% за місяць), здебільшого завдяки токенізованому казначейському фонду Franklin Templeton вартістю $446 млн.

Втім, конкуренція посилюється. Через партнерства Ripple у сфері CBDC Stellar доведеться боротися за позиції в сегменті транскордонних платежів.

Не кожен токен дешевший за $1 вартий уваги, але Cardano, TRON і Stellar поєднують низький поріг входу з чіткими драйверами розвитку. Ризики зберігаються, проте ймовірність значних прибутків зросте, коли ліквідність знову повернеться на ринок альткоїнів.

