Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів

29.10.2025 10:10
Микола Деркач

Генеральний директор Western Union заявив, що компанія бачить значні можливості у використанні стейблкоїнів для міжнародних грошових переказів

Фото: unsplash.com

Фінансова компанія Western Union готується запустити пілотний проєкт із розрахунків на базі стейблкоїнів, щоб модернізувати свої сервіси грошових переказів для більш ніж 150 млн клієнтів.

Під час презентації результатів за третій квартал генеральний директор Девін МакҐранаган повідомив, що тест «спрямований на використання блокчейн-розрахункових рішень, щоб зменшити залежність від застарілих банків-кореспондентів, скоротити час проведення розрахунків та підвищити ефективність використання капіталу».

«Ми бачимо значні можливості для швидших, прозоріших і дешевших переказів без шкоди для вимог комплаєнсу та довіри клієнтів», — зазначив він.

Western Union обробляє близько 70 млн переказів щокварталу. Блокчейн-технології можуть надати компанії суттєві переваги над традиційними каналами грошових переказів і покращити обслуговування клієнтів у понад 200 країнах.

Останні заяви Western Union щодо криптовалют прозвучали трохи більше ніж через три місяці після того, як компанія вперше натякнула на плани інтегрувати стейблкоїни для міжнародних транзакцій.

За словами МакҐранагана, раніше компанія утримувалася від використання криптоактивів через побоювання щодо волатильності, регуляторної невизначеності та захисту споживачів. Однак ухвалення закону GENIUS змінило ситуацію.

Оголошення Western Union відображає ширше зростання інституційного інтересу до стейблкоїнів. Ринок уже перевищив $300 млрд і, за прогнозом Міністерства фінансів США, до 2028 року може сягнути $2 трлн.

Читайте також: PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT

Стейблкоїни можуть допомогти країнам з високою інфляцією

У Western Union зазначили, що інтеграція стейблкоїнів дасть клієнтам більше контролю над своїми коштами, особливо тим, хто живе в умовах високої інфляції.

«У багатьох країнах можливість зберігати активи, номіновані в доларах США, має реальну цінність, адже інфляція та девальвація можуть швидко знецінити купівельну спроможність людей. Такі інновації цілком відповідають нашій стратегії модернізації грошових переказів», — заявили в компанії.

Конкуренти Western Union рухаються у тому ж напрямку

Компанія Early Warning Services, яка володіє платіжною платформою Zelle, повідомила, що інтегрує стейблкоїни в Zelle для здійснення міжнародних переказів до та з США.

Тим часом MoneyGram підтвердила, що найближчим часом запустить у Колумбії свій криптозастосунок, який дозволить користувачам зберігати заощадження у стейблкоїні USDC від Circle, а також здійснювати миттєві міжнародні перекази.

За матеріалами cointelegraph.com.

