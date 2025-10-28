Платіжний гігант PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT, ставши першим платіжним сервісом, який дозволить користувачам оплачувати покупки безпосередньо в межах чат-бота OpenAI

Запуск сервісу заплановано на наступний рік. Після оновлення сотні мільйонів користувачів бачитимуть кнопку Buy with PayPal у ChatGPT, коли асистент рекомендуватиме товари. Продавці зможуть пропонувати свої продукти без окремої інтеграції з OpenAI — достатньо мати обліковий запис у PayPal.

«У нас сотні мільйонів власників гаманців PayPal, які тепер зможуть натискати кнопку Buy with PayPal у ChatGPT і проходити безпечну та надійну оплату», — сказав генеральний директор компанії Алекс Крісс.

За словами Крісса, партнерство означає перехід до нової моделі покупок, яку він називає «агентською комерцією».

«Це абсолютно нова парадигма покупок. Важко уявити, що агентська комерція не стане важливою частиною майбутнього», — пояснив він.

Цікаве по темі: PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець

Інтеграція PayPal дає змогу OpenAI усунути головну перешкоду для розвитку електронної торгівлі: користувачі тепер зможуть не лише знаходити товари через діалог із ChatGPT, а й завершувати покупку без виходу з платформи.

Для покупців це означає знайомий процес із тими ж рівнями перевірки та захисту від шахрайства, які PayPal застосовує у звичайних онлайн-платежах. Для продавців — можливість продавати безпосередньо через ChatGPT, використовуючи існуючу інфраструктуру PayPal.

«Йдеться не лише про сам факт транзакції, — додав Крісс. — Це мережа перевірених продавців — найбільша у світі, із найбільшим пулом перевірених користувачів у споживчому гаманці».

Партнерство також передбачає ширшу співпрацю: PayPal планує використовувати корпоративні продукти OpenAI для прискорення власних розробок. Для компанії це крок до зміцнення позицій як ключового платіжного інструмента в комерції, керованій штучним інтелектом.

Джерело: The Tech Buzz.