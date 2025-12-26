Coinbase запустила універсальний застосунок із соцстрічкою, трейдингом і платежами

Новий застосунок Base поєднує соціальний контент, криптотрейдинг і платежі, а згодом має отримати торгівлю акціями та ринки прогнозів.

Everything app, як його називають в Coinbase, об’єднує соціальні функції, торгівлю, платежі та інструменти для заробітку в одному застосунку. Криптобіржа також підтвердила плани додати на платформу торгівлю акціями та ринки прогнозів.

Токенізований застосунок, що поєднує соцстрічку та трейдинг

Вперше застосунок анонсували у липні. Base app позиціонували як ребрендинг Coinbase Wallet і як новий етап розвитку екосистеми компанії. Бета-версія Everything app із 16 липня була доступна лише користувачам зі списку очікування, а в недавньому дописі в блозі Coinbase повідомила, що тепер сервіс працює більш ніж у 140 країнах.

У Coinbase заявили, що Base App побудований за повністю токенізованою моделлю, яка дозволяє отримувати винагороди за соціальну активність, торгівлю, платежі та відкриття нового контенту в застосунку.

«Передаючи цінність безпосередньо у ваші руки, ми створюємо ринок, де всі ділять потенційне зростання, а трейдери можуть підтримувати нове покоління розробників і креаторів», — йдеться в заяві.

У застосунку є стрічка For You, що виглядає як звична соцмережева хронологія, але працює як монетизований маркетплейс. Рішення побудоване на відкритих протоколах на кшталт Zora та Farcaster і дає змогу знаходити креаторів, трендові токени, вірусний контент і нові спільноти.

При цьому кожен елемент у стрічці є токенізованим, тож користувачі можуть торгувати активами прямо з постів. Інтерфейс також дозволяє стежити за топтрейдерами та відстежувати тренди за ринковою капіталізацією, ліквідністю та обсягами.

Base App інтегрує трейдинг у соціальне відкриття контенту і надає доступ до низки активів, зокрема великих криптовалют, токенів екосистем, токенізованих акцій і безстрокових ф’ючерсів. У Coinbase пояснили, що дизайн має спростити торгівлю, прибравши складність традиційних бірж і вбудувавши її безпосередньо у стрічку.

Читайте також: Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Функції заробітку та нові продукти

Компанія також описала кілька способів заробітку в застосунку: прибуток від взаємодії з контентом, отримання частки комісій, коли інші торгують активами з ваших постів, а також нарахування відсотків на активах на кшталт USDC. Виплати, за словами Coinbase, зараховуватимуться миттєво на гаманці без мінімальних порогів і без затримок.

Щоб підтримати онбординг, Coinbase обіцяє тимчасові винагороди в USDC для нових користувачів, які зареєструються та користуватимуться застосунком у період запуску.

Серед додаткових можливостей — зашифровані повідомлення для обміну угодами, надсилання криптоактивів, взаємодія з ШІ-агентами, а також доступ до ігор і DeFi-інструментів без виходу з платформи.

Паралельно компанія готує запуск торгівлі акціями, інтеграцію інших продуктів та активів. Під час трансляції System Update Coinbase заявила, що цей крок є частиною плану закріпити позицію як Everything Exchange.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg

За матеріалами cryptopotato.com.