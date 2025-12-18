close-btn
BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн

18.12.2025 16:40
Микола Деркач

У середу, 17 грудня, BlackRock переказав на Coinbase Prime 74 973 ETH вартістю $220 млн і 2 405 біткоїнів, оцінених приблизно у $211 млн

Фото: freepik.com

За даними Lookonchain, опублікованими вчора, BlackRock цього тижня зазнав чистого відтоку 98 250 ETH, тоді як чиста динаміка за Біткоїном залишається позитивною — +1 066 біткоїнів.

Таким чином, BlackRock є єдиним емітентом Біткоїн-ETF із позитивною тижневою чистою динамікою, водночас саме він демонструє найбільші відтоки Ethereum. На його частку припадає близько 75% від загального обсягу продажів у 133 130 ETH.

Ці дії відбулися лише через день після того, як фонд переказав на ту саму біржу криптовалюти на суму $200 млн.

Читайте також: Біткоїн може впасти до $40 000 — макроаналітик

Раніше ми також писали, що IBIT (iShares Bitcoin Trust) від BlackRock на початку грудня пережив найпотужніший цикл відтоків з моменту запуску. Зокрема,  четвер, 4 грудня, було виведено ще $113 млн, що наблизило фонд до шостого «мінусового» тижня поспіль — це була найдовша така серія з моменту запуску на початку 2024 року.

Також нагадаємо, що Стів Генке, професор прикладної економіки в Johns Hopkins University, нещодавно заявив, що останній обвал Біткоїна відображає те, що він назвав відсутністю будь-якої базової цінності активу.

На його думку, Біткоїн — це не більше ніж суто спекулятивна інвестиція без фундаментальної вартості. Цю позицію він повторив у момент, коли цифровий актив торгувався нижче $86 000.

Заяви Генке узгоджуються з його давнім скепсисом щодо Біткоїна, якого він дотримується ще з ранніх років існування активу. Він неодноразово стверджував, що перша криптовалюта не відповідає критеріям «справжньої» валюти через надмірну волатильність ціни, що робить її ненадійною для повсякденних розрахунків або як стабільний засіб збереження вартості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Якою буде ціна Біткоїна у січні 2026 — прогноз

Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Ethereum злетить до $62 000 у найближчі місяці — Том Лі

За матеріалами finbold.com.

