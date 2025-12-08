Ethereum злетить до $62 000 у найближчі місяці — Том Лі

Том Лі з Bitmine та Fundstrat знову розпалив дискусії на крипторинку, спрогнозувавши, що Ethereum може зрости до $62 000 у найближчі місяці. Про це він заявив під час ключового виступу на Binance Blockchain Week

Лі, який давно відомий «бичачими» поглядами на криптовалюти, порівняв нинішню ситуацію навколо Ethereum із переломним моментом в історії фінансів США.

Бичачий прогноз щодо Ethereum

Лі сказав, що Ethereum опинився в центрі структурної трансформації, яку підживлює токенізація реальних активів.

«Ethereum цього року переживає свій момент 1971-го, — сказав Лі. — У 1971 році долар відв’язали від золотого стандарту… і це підштовхнуло Волл-стріт створювати фінансові продукти, щоб гарантувати: долар залишиться резервною валютою».

На його думку, 2025 рік повторить подібну точку зламу, але цього разу драйвером стануть блокчейн-«рейки».

«У 2025 році ми токенізуємо все. Це не лише долар… це акції, облігації, нерухомість, і Волл-стріт знову скористається цим та створюватиме продукти на платформі смартконтрактів, — сказав він аудиторії. — І будують вони це на Ethereum… переважна більшість інфраструктури для токенізації реальних активів створюється саме там».

Лі додав, що Ethereum п’ять років торгувався в боковому діапазоні, але тепер «почав виходити звідти».

«Ethereum за $3 000 — суттєво недооцінений, — заявив він. — Якщо Ethereum повернеться до свого середнього співвідношення до Біткоїна за останні вісім років, це буде $12 000. Але якщо він дійде до 0,25 відносно Біткоїна, це буде $62 000».

Цікаве по темі: Інвестори масово виводять кошти з Біткоїн-ETF BlackRock

Прогноз Лі щодо Біткоїна по $250 000

Прогноз по Ethereum прозвучав разом із підтвердженням його надоптимістичної позиції щодо Біткоїна.

Лі все ще очікує зростання Біткоїна до $150 000–$200 000 до кінця січня, попри нещодавнє падіння.

«Я думаю, Біткоїн дійде до $250 000 протягом кількох місяців», — сказав він, назвавши Біткоїн та Ethereum «двома найважливішими криптоплатформами».

Його оцінки перегукуються з прогнозами інших відомих фігур.

У квітні засновник Cardano Чарльз Госкінсон сказав, що Біткоїн може досягти $250 000 у 2026 році, особливо якщо такі гіганти, як Microsoft або Apple, посилять свою присутність у криптоіндустрії.

«Перехід великих корпоративних балансів у крипто може прискорити траєкторію Біткоїна набагато швидше, ніж очікує більшість», — сказав Госкінсон.

Втім, скептики наполягають, що такі рівні нереальні.

Криптокоментатор Джейкоб Кінг нещодавно розкритикував подібні прогнози як ірраціональні.

«Засновник Cardano заявляє, що Біткоїн досягне $250 000 у 2026 році. Цього не станеться, — написав Кінг. — Такі фантазійні цілі, які щоразу беруться зі стелі, лише показують, наскільки глибоко ми все ще в делюзійному ринку».

Джерело: CCN.