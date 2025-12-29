Скільки кредитів беруть українські підприємці та на які потреби найчастіше

Від початку 2025 року в межах програми бізнес залучив 28,2 тис. кредитів на загальну суму 84,4 млрд грн. Лише за тиждень перед Різдвом підприємці оформили 530 нових кредитів на суму 2,7 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Найбільше кредитних коштів видано за напрямами:

кредитування у зоні високого воєнного ризику – 24,2 млрд грн;

розвиток переробної промисловості – 21,7 млрд грн;

інвестиційні проєкти – 21,5 млрд грн.

Від початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 132,6 тис. кредитів на суму 450,5 млрд грн. З них у період воєнного стану — 97,8 тис. кредитів на 360,8 млрд грн.

Читайте також: Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в:

аграрний сектор,

переробну промисловість,

гуртову та роздрібну торгівлю.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є складовою політики «Зроблено в Україні» та спрямована на підтримку мікро-, малого й середнього бізнесу. Для підприємств у зонах високого воєнного ризику діє особливий режим: інвестиційні кредити під 1% річних на перші 5 років, та надалі – 5%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот

Податковий борг українців зріс до 200 млрд грн: які наслідки