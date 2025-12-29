close-btn
Скільки кредитів беруть українські підприємці та на які потреби найчастіше

29.12.2025 11:00
Микола Деркач

Від початку 2025 року в межах програми бізнес залучив 28,2 тис. кредитів на загальну суму 84,4 млрд грн. Лише за тиждень перед Різдвом підприємці оформили 530 нових кредитів на суму 2,7 млрд грн

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Найбільше кредитних коштів видано за напрямами:

  • кредитування у зоні високого воєнного ризику – 24,2 млрд грн;
  • розвиток переробної промисловості – 21,7 млрд грн;
  • інвестиційні проєкти – 21,5 млрд грн.

Від початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 132,6 тис. кредитів на суму 450,5 млрд грн. З них у період воєнного стану — 97,8 тис. кредитів на 360,8 млрд грн.

Читайте також: Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в:

  • аграрний сектор,
  • переробну промисловість,
  • гуртову та роздрібну торгівлю.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є складовою політики «Зроблено в Україні» та спрямована на підтримку мікро-, малого й середнього бізнесу. Для підприємств у зонах високого воєнного ризику діє особливий режим: інвестиційні кредити під 1% річних на перші 5 років, та надалі – 5%.

