Українці можуть отримти до 430 тис. у рамках безвідсоткового кредиту — Свириденко

Уряд запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини», — зазначає вона.

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення — до 15 років;

відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори.

Детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС.

