Нові права дітей: банківська картка з 6 років і приватність

В Україні пропонують переглянути юридичний статус дитини та розширити її цивільні права. Відповідні норми закладені в проєкті нового Цивільного кодексу, який нині перебуває на розгляді парламенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт нового Цивільного кодексу, який перебуває на розгляді у парламенті.

Документ може суттєво змінити підхід до відносин між батьками та дітьми — від фінансових можливостей до права на особистий простір.

Що пропонують змінити

Проєкт передбачає, що діти з 6 років зможуть самостійно користуватися банківськими картками, оформленими на їхнє ім’я, для здійснення дрібних покупок.

Також у Цивільному кодексі хочуть закріпити право дитини на приватність та особистий простір, а також на висловлення власної думки щодо питань, які стосуються її життя.

Окремо прописано, що навіть після досягнення 18 років син чи донька у відносинах із батьками юридично залишаються «дитиною».

Крім того, малолітні особи зможуть самостійно звертатися до органів опіки, поліції або суду для захисту своїх прав — зокрема у випадках, коли їх порушують дорослі, включно з батьками.

Хто вважається дитиною

Згідно з проєктом, дитиною є особа від народження до 18 років.

Передбачено таку вікову градацію:

малолітня дитина — до 14 років;

неповнолітня — від 14 до 18 років.

Права малолітніх дітей

У документі зазначено, що малолітня дитина має право на ім’я, честь та гідність, особистий простір, власну думку щодо свого життя, результати інтелектуальної та творчої діяльності, участь у дитячих громадських організаціях та самозахист своїх цивільних прав.

Також діти зможуть самостійно здійснювати дрібні побутові покупки — йдеться про недорогі речі, необхідні у повсякденному житті та зрозумілі за віком.

З 6 років, відповідно до запропонованих норм, дитина зможе проводити платіжні операції за допомогою електронних платіжних засобів, емітованих на її ім’я, для таких дрібних витрат.

Водночас у проєкті передбачено, що малолітня дитина не несе відповідальності за завдану нею шкоду.

Наразі документ лише розглядається Верховною Радою та не набув чинності.

