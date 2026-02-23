Рієлторський ринок в Україні скоро врегулюють — народна депутатка

У Верховній Раді напрацьовується законопроєкт, який має на меті врегулювати діяльність рієлторів в Україні. Головне завдання цього документа – навести лад на рієлторському ринку, залишивши на ньому професійних і відповідальних людей, щоб споживачі отримували якісні послуги

Про це повідомила членкиня фракції «Слуга Народу», голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Сьогодні ніхто не знає, скільки на ринку України працює рієлторів. Навіть асоціації, які об’єднують фахівців з нерухомості, наводять різні дані – від 45 до 80 тисяч. Ті, хто себе вважає професійним рієлтором, кажуть, що таких в усій Україні не більше, ніж 2-3 тисячі. Щоб упорядкувати роботу в цій сфері, у Верховній Раді напрацьовуються зміни до законодавства. Наше завдання – навести лад на рієлторському ринку, залишивши на ньому професійних і відповідальних людей», — зазначила політикиня.

За її словами, ті, хто не може надавати якісні послуги, хто не має кваліфікації, не сплачує податки тощо, не повинні займатися відповідною діяльністю.

«Наразі ведуться активні дискусії, яку ж модель обрати, ми розглядаємо різні підходи. Наприклад, у Європейському Союзі рієлторська діяльність регламентується певними правилами на рівні держави, тому споживач послуг максимально захищений. У нас незахищені ні ті, хто продають квартиру чи здають її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг», — наголосила народна депутатка.

Вона додала, що законопроєкт міститиме цілу низку норм, які максимально захистять споживачів.

«Ми даємо відповіді на питання, хто такий рієлтор, як він потрапляє до середовища рієлторів, що входить в його обов’язки, що він перевіряє, що він надає клієнту і яку відповідальність несе перед клієнтом. Тому що люди не повинні сплачувати за ту послугу, яку вони не споживали. Також ми дійшли висновку, що весь перелік питань повинна закривати людина, яка себе називає рієлтором, фахівцем із нерухомості. Це доволі складна діяльність, і для цього треба мати фах, бути професіоналом, щоб надавати якісні послуги», — підсумувала парламентарій.

