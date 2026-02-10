close-btn
Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

10.02.2026 20:20
Микола Деркач

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні 2026 року зменшилася на шість компаній – до 769. Кількість банків у січні становила 60

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одну кредитну спілку. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії та один ломбард. Було відмовлено у включенні до реєстрів одному колектору.

Станом на 01 лютого 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 407 фінансових компаній (було 411), 47 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 100 ломбардів (було 101), 84 кредитні спілки (було 85), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп не змінилася (15). Кількість небанківських фінансових груп у січні зменшилася на одну (40).

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

Фото: bank.gov.ua

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (було 66) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж січня до Національного банку надійшло 183 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 102, страховиків – 50, кредитних спілок і колекторських компаній – 6, банків – 25.

