close-btn
PaySpaceMagazine

Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

09.02.2026 20:40
Микола Деркач

Нацбанк у січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Заходи впливу, застосовані до банків

Заходи впливу у вигляді штрафів до банків не застосовувались. Письмове попередження за порушення вимог підпункту «а» пункту 11 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) отримав лише АТ «Скай Банк».

Порушення полягає у несвоєчасному поданні спеціально уповноваженому органу додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з колабораційною діяльністю, пособництвом державі, що здійснює збройну агресію проти України, найманством або державною зрадою, а також інформації, що може бути пов’язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до Закону про ПВК/ФТ.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ТОВ «ФК «Топ1» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежного розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ПТ «Ломбард Оскар» – штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

ТОВ «ФК «Аксіома» – штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції» та пункту 6 розділу IІ Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, поданій установою до Національного банку.

ТОВ «Земельна Фінансова Компанія», ТОВ «Командор Фінанс Груп», ТОВ «Міський Ломбард», ТОВ «Он Тіме Іншур», ТОВ «СБ «Інспейс», ТОВ «ФК «Акцент Фінанс», ТОВ «ФК «Фінмар» – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пунктів 15, 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

ТОВ «Українські Фінансові Операції», АТ «СГ «Тас» (Приватне), ТОВ «ФК «Фінтраст Капітал», ТОВ «Фінансова Компанія «Бредекс Фінанс» – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ 08.02.2026

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ
НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки 06.02.2026

НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки
НБУ оновив вимоги до фінансових компаній 05.02.2026

НБУ оновив вимоги до фінансових компаній
НБУ застосував до небанку захід впливу 04.02.2026

НБУ застосував до небанку захід впливу
Озвучено результати роботи системи BankID НБУ у 2025 році 04.02.2026

Озвучено результати роботи системи BankID НБУ у 2025 році
Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ 02.02.2026

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
09.02.2026  20:40

Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

 09.02.2026  19:40

На український ринок виходить американський телеканал Newsmax

 09.02.2026  18:40

Web Summit Qatar 2026: де формується майбутнє фінтеху

 09.02.2026  17:40

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 09.02.2026  16:40

monobank запустив функцію інвестування

 09.02.2026  15:40

Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму

 09.02.2026  13:40

Чому Біткоїн обвалився: три теорії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.