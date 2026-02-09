Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

Нацбанк у січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Заходи впливу, застосовані до банків

Заходи впливу у вигляді штрафів до банків не застосовувались. Письмове попередження за порушення вимог підпункту «а» пункту 11 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) отримав лише АТ «Скай Банк».

Порушення полягає у несвоєчасному поданні спеціально уповноваженому органу додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з колабораційною діяльністю, пособництвом державі, що здійснює збройну агресію проти України, найманством або державною зрадою, а також інформації, що може бути пов’язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до Закону про ПВК/ФТ.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ТОВ «ФК «Топ1» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежного розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ПТ «Ломбард Оскар» – штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

ТОВ «ФК «Аксіома» – штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції» та пункту 6 розділу IІ Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, поданій установою до Національного банку.

ТОВ «Земельна Фінансова Компанія», ТОВ «Командор Фінанс Груп», ТОВ «Міський Ломбард», ТОВ «Он Тіме Іншур», ТОВ «СБ «Інспейс», ТОВ «ФК «Акцент Фінанс», ТОВ «ФК «Фінмар» – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пунктів 15, 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

ТОВ «Українські Фінансові Операції», АТ «СГ «Тас» (Приватне), ТОВ «ФК «Фінтраст Капітал», ТОВ «Фінансова Компанія «Бредекс Фінанс» – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ