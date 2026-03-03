close-btn
НБУ визначив важливі об’єкти платіжної інфраструктури в Україні

03.03.2026 14:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності в 2025 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

НБУ визначив важливі об’єкти платіжної інфраструктури в Україні

Фото: bank.gov.ua

Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, залишається Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Важливими платіжними системами визначено п’ять платіжних систем, а саме:

  • Visa, Visa International Service Association, США;
  • MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
  • PrivatMoney, АТ КБ «ПриватБанк», Україна;
  • NovaPay, ТОВ «НоваПей», Україна;
  • «Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.

Перелік важливих технологічних операторів платіжних послуг залишився незмінним порівняно з минулим роком. До нього включено: ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг», ПрАТ «Український процесінговий центр» та ТОВ «ТАС Лінк».

Цікаве по темі: Деякі купюри більше не прийматимуть до оплати — НБУ

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для посилення контролю за їх надійністю. До важливих об’єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо.

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості Національний банк здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року.

Критеріями визначення важливості об’єктів платіжної інфраструктури, встановленими в постанові Правління Національного банку від 24.08.2022 № 187 (зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку від 11.02.2025 № 16), є обсяги операцій та види послуг, які вони надають.

Нагадаємо, що НБУ розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Так, із 24 лютого 2026 року до переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000238984, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 10 лютого 2026 року.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
