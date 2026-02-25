НБУ презентував 3 нові памʼятні монети

Національний банк України 24 лютого 2026 року ввів у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її регіонам

Серію поповнили такі монети:

«Ми сильні. Ми разом. Запорізька область»;

«Ми сильні. Ми разом. Харківська область»;

«Ми сильні. Ми разом. Херсонська область».

Презентували їх Голова Національного банку України Андрій Пишний та Голова Запорізької обласної ради Олена Жук на острові Хортиця (Запоріжжя) у четверті роковини від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Торік ми започаткували нову серію обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом». Її ідея — продемонструвати єдність України, стійкість кожного регіону та його жителів. Сьогодні в обіг вводяться три нові монети із цієї серії, присвячені прифронтовим регіонам. Тим, хто щодня витримує удари ворога і тримає Україну, — Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. На реверсі кожної монети — мапа України. Ціла, нерозривна, єдина. Із чіткими адміністративними межами. На кожній монеті виокремлено один із регіонів, якому вона присвячена, — Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Щоб підкреслити просту й незаперечну істину: кожен із них — невід’ємна частина Української держави. Саме таке послання несуть у собі наші нові монети. Це не просто 10 гривень, це знак пам’яті, фіксація нашої стійкості в історії. Бо держава, яка бореться, має говорити не лише зброєю, а й символами, що формують національну пам’ять. Ми сильні, бо знаємо, за що боремося. Ми разом, бо розуміємо, що тільки разом переможемо», — наголосив Пишний.

Він додав, що випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026–2027 років. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет, присвячених областям України.

Про дизайн нових монет

Монети «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область», «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» та «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» мають номінал 10 гривень і виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс у всіх трьох монет однаковий — як у обігової монети 10 гривень зразка 2018 року: в центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі зображено стилізовану мапу України з адміністративними межами та виділеною територією відповідної області — Запорізької, Харківської або Херсонської. Дизайн реверсу створила Олександра Кучинська, аверс — Володимир Дем’яненко; він же скульптор.

Про обіг та реалізацію нових монет

Обігові пам’ятні монети «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область», «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» та «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» є законним платіжним засобом в Україні й приймаються без обмежень як монети номіналом 10 гривень.

Національний банк поступово підкріплюватиме ними банки та СІТ-компанії для подальшої видачі клієнтам.

У готівковий обіг введуть по 2 млн штук кожної монети. Частину тиражу оформлять у ролики по 25 монет, тираж кожного ролика — 15 тис. шт.

Ролики можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів.

Джерело: НБУ.