НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Національний банк України (НБУ) відкликав у ТОВ «ФК «АСАП» (ЄДРПОУ 43575529) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання такої фінансової послуги, як факторинг

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 березня 2026 року.

Підставою для ухвалення рішення стало те, що в день проведення позапланової інспекційної перевірки Національний банк встановив факт відсутності ТОВ «ФК «АСАП» за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «ФК «АСАП» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання рішення на адресу електронної пошти ТОВ «ФК «АСАП».

ТОВ «ФК «АСАП» із 16 березня 2026 року не має права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (у тому числі укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів з надання фінансових послуг, та/або збільшувати розмір зобов’язань за укладеними договорами з надання фінансових послуг).

Раніше ми писали, як змінився небанківський фінансовий ринок у лютому. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ — до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, у лютому — 60.

Джерело: НБУ.