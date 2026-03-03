2 акції, яких варто уникати цього тижня на тлі війни в Ірані

Ринки реагують на загострення геополітичної напруженості на Близькому Сході, що змушує інвесторів переглядати рівень ризику у своїх портфелях

Зокрема, удари США та Ізраїлю по Ірану, внаслідок яких загинув верховний лідер аятола Алі Хаменеї, спричинили ракетні атаки у відповідь з боку Тегерана та посилили побоювання ширшого конфлікту.

Погроза Ірану перекрити Ормузьку протоку — ключовий маршрут для приблизно 20–26% світових поставок нафти — підштовхнула ціни на нафту вгору. Ескалація конфлікту сформувала на ринку risk-off настрої: ф’ючерси на акції знижуються, тоді як захисні активи, зокрема золото та акції оборонних компаній, дорожчають.

На цьому тлі окремі папери цього тижня виглядають особливо вразливими через зростання енергетичних витрат, можливі збої в ланцюгах постачання та загальний тиск на ринок.

Delta Air Lines (NYSE: DAL)

Авіакомпанії традиційно одними з перших відчувають наслідки конфліктів на Близькому Сході, адже стрибок цін на нафту безпосередньо підвищує витрати на авіапальне, яке становить значну частку операційних витрат.

Delta Air Lines — один із найбільших перевізників США — є вразливою через широку міжнародну маршрутну мережу та залежність від стабільної глобальної логістики.

Аналітики попереджають, що затяжні перебої можуть призвести до скасування рейсів, зміни маршрутів та скорочення маржі. В умовах risk-off інвестори можуть активніше переходити в захисні активи, що посилить тиск на акції DAL.

Премаркет уже сигналізує про падіння паперів туристичного сектору. Якщо Ормузька протока зазнає обмежень, волатильність цін на пальне може спровокувати глибшу корекцію акцій Delta.

Цікаве по темі: 2 акції нафтових компаній, які варто розглянути на тлі війни в Ірані

За підсумками останньої сесії папери DAL закрилися на рівні $65,70, знизившись на 6,80%. З початку року акції втратили майже 5%. На премаркеті котирування Delta падали на 6% — до $61.

Tesla (NASDAQ: TSLA)

Tesla часто опиняється під тиском під час геополітичних загострень, оскільки інвестори виходять із паперів з високим потенціалом зростання та переходять у захисні сектори — енергетику й комунальні послуги.

Вразливість ланцюгів постачання компанії, зокрема щодо матеріалів для батарей та компонентів із різних країн, може посилитися, якщо конфлікт вплине на морські перевезення або розкрутить інфляцію.

Ф’ючерси вказують на ширший розпродаж у технологічних індексах, зокрема Nasdaq, який на премаркеті знижувався на 1,50%. Аналітики прогнозують ротацію капіталу з малих та технологічних компаній у менш волатильні активи.

Останні оцінки свідчать, що технологічний сектор і сегмент споживчих товарів не першої необхідності перебувають під підвищеним тиском. Висока оцінка Tesla залишає мало простору для помилок в умовах зростання ставок через інфляційні ризики, пов’язані зі зростанням цін на нафту.

Ф’ючерси на S&P 500 сигналізують про зниження на 1,10% на відкритті торгів, тож утримання від інвестицій у Tesla може допомогти уникнути втрат через емоційний відкат ринку.

Станом на момент написання акції TSLA торгувалися на рівні $402, знизившись більш ніж на 8% з початку року. На премаркеті папери Tesla також дешевшали — на 2,30% до $393.

Загалом інвесторам варто уважно стежити за розвитком подій. Короткий і локалізований конфлікт може дозволити ринку швидко відновитися, однак подальша ескалація здатна поглибити втрати.

