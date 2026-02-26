2 компанії, капіталізація яких може зрости до $1 трлн у 2026

Зростання вартості Walmart (NYSE: WMT) понад $1 трлн на початку лютого 2026 року продемонструвало, що великі технологічні компанії не мають монополії на цей престижний клуб, і спровокувало питання, чи зможуть інші нетехнологічні компанії подолати цей рубіж найлижчим часом.

Крім того, труднощі технологічного сектору на початку року змусили дедалі більше інвесторів замислитися над потенціалом інших галузей

Finbold вирішив проаналізувати фондовий ринок і з’ясувати, чи є інші нетехнологічні компанії, які можуть приєднатися до клубу з капіталізацією $1 трлн у першій половині 2026 року, виходячи з їхнього стану станом на 26 лютого.

JPMorgan (NYSE: JPM)

Банківський гігант JPMorgan (NYSE: JPM), який очолює досвідчений керівник Джеймі Даймон, на перший погляд перебуває у найсильнішій позиції серед усіх нетехнологічних компаній для подолання позначки $1 трлн.

Зокрема, ринкова капіталізація компанії вже зараз наближається до цілі та становить $818 млрд станом на момент публікації.

Банк також виграє від свого масштабу та системної важливості. На тлі очікувань продовження буму штучного інтелекту (AI) та ймовірного формування нормативної бази для криптовалют у США компанія може отримати значні переваги як від наявного портфеля, так і від нових інвестиційних напрямів.

Зі свого боку, Волл-стріт демонструє впевненість у перспективах акцій JPMorgan. Середня 12-місячна цільова ціна, за даними Finbold, отриманими з TradingView 26 лютого, передбачає зростання акцій JPM на 15,97% — до $351,75, що відповідає оцінці приблизно $950 млрд.

Водночас найбільш оптимістичні прогнози, зокрема цільова ціна $397 від Goldman Sachs (NYSE: GS), оприлюднена 24 лютого, розміщують банківського гіганта впевнено вище $1 трлн. У разі досягнення цього рівня ринкова капіталізація JPMorgan становитиме приблизно $1,07 трлн.

Читайте також: Broadcom виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

Exxon Mobil (NYSE: XOM)

Станом на 26 лютого 2026 року нафтові компанії демонструють винятково сильні результати, і серед них Exxon Mobil (NYSE: XOM) має найкращі позиції для боротьби за входження до клубу з капіталізацією $1 трлн.

Після зростання на 21,53% з початку року акції компанії досягли $149,06, а ринкова капіталізація — $621 млрд.

Таким чином, середня цільова ціна $142,40 на момент публікації може бути заниженою — особливо з огляду на загальний рейтинг «Buy», оскільки агрегований прогноз TradingView враховує всі оцінки та рекомендації, оприлюднені протягом останніх трьох місяців.

Ще три місяці тому акції XOM торгувалися близько $115, а отже з моменту появи найстаріших представлених цільових орієнтирів зросли приблизно на 30%.

За таких обставин, зважаючи на прихильну позицію Білого дому до нафтових компаній, можна з відносною впевненістю очікувати стрімкого ралі Exxon Mobil та її конкурентів.

Крім того, як бум ШІ — через його величезну потребу в енергії — так і геополітична нестабільність, з огляду на тиск на пропозицію, який вона вже створює та може посилити у разі ескалації конфліктів, виступають факторами підтримки для компаній сектору викопного палива.

