2 компанії, капіталізація яких може зрости до $1 трлн у 2026

26.02.2026 14:40
Микола Деркач

Зростання вартості Walmart (NYSE: WMT) понад $1 трлн на початку лютого 2026 року продемонструвало, що великі технологічні компанії не мають монополії на цей престижний клуб, і спровокувало питання, чи зможуть інші нетехнологічні компанії подолати цей рубіж найлижчим часом.

Крім того, труднощі технологічного сектору на початку року змусили дедалі більше інвесторів замислитися над потенціалом інших галузей

Фото: freepik.com

Finbold вирішив проаналізувати фондовий ринок і з’ясувати, чи є інші нетехнологічні компанії, які можуть приєднатися до клубу з капіталізацією $1 трлн у першій половині 2026 року, виходячи з їхнього стану станом на 26 лютого.

JPMorgan (NYSE: JPM)

Банківський гігант JPMorgan (NYSE: JPM), який очолює досвідчений керівник Джеймі Даймон, на перший погляд перебуває у найсильнішій позиції серед усіх нетехнологічних компаній для подолання позначки $1 трлн.

Зокрема, ринкова капіталізація компанії вже зараз наближається до цілі та становить $818 млрд станом на момент публікації.

Банк також виграє від свого масштабу та системної важливості. На тлі очікувань продовження буму штучного інтелекту (AI) та ймовірного формування нормативної бази для криптовалют у США компанія може отримати значні переваги як від наявного портфеля, так і від нових інвестиційних напрямів.

Зі свого боку, Волл-стріт демонструє впевненість у перспективах акцій JPMorgan. Середня 12-місячна цільова ціна, за даними Finbold, отриманими з TradingView 26 лютого, передбачає зростання акцій JPM на 15,97% — до $351,75, що відповідає оцінці приблизно $950 млрд.

Водночас найбільш оптимістичні прогнози, зокрема цільова ціна $397 від Goldman Sachs (NYSE: GS), оприлюднена 24 лютого, розміщують банківського гіганта впевнено вище $1 трлн. У разі досягнення цього рівня ринкова капіталізація JPMorgan становитиме приблизно $1,07 трлн.

Читайте також: Broadcom виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

Exxon Mobil (NYSE: XOM)

Станом на 26 лютого 2026 року нафтові компанії демонструють винятково сильні результати, і серед них Exxon Mobil (NYSE: XOM) має найкращі позиції для боротьби за входження до клубу з капіталізацією $1 трлн.

Після зростання на 21,53% з початку року акції компанії досягли $149,06, а ринкова капіталізація — $621 млрд.

Таким чином, середня цільова ціна $142,40 на момент публікації може бути заниженою — особливо з огляду на загальний рейтинг «Buy», оскільки агрегований прогноз TradingView враховує всі оцінки та рекомендації, оприлюднені протягом останніх трьох місяців.

Ще три місяці тому акції XOM торгувалися близько $115, а отже з моменту появи найстаріших представлених цільових орієнтирів зросли приблизно на 30%.

За таких обставин, зважаючи на прихильну позицію Білого дому до нафтових компаній, можна з відносною впевненістю очікувати стрімкого ралі Exxon Mobil та її конкурентів.

Крім того, як бум ШІ — через його величезну потребу в енергії — так і геополітична нестабільність, з огляду на тиск на пропозицію, який вона вже створює та може посилити у разі ескалації конфліктів, виступають факторами підтримки для компаній сектору викопного палива.

