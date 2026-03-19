У Дії запустили автоматичне продовження бронювання

19.03.2026 12:30
Ольга Деркач

У Дії оновили сервіс бронювання працівників — тепер продовження відбувається автоматично без необхідності анулювати попередній статус

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Раніше для цього потрібно було спочатку скасувати чинне бронювання, а потім подавати нову заяву. Тепер процес став безшовним: якщо працівник має активне бронювання, а орган, який підтвердив статус підприємства як критично важливого, не змінився — перебронювання відбувається автоматично.

Оновлення займає до 24 годин.

Хто може скористатися послугою

Сервіс доступний для критично важливих підприємств, які вчасно підтвердили свій статус.

Подати заяву можуть:

  • керівники компаній;
  • підписанти;
  • уповноважені особи.

Обов’язкова умова — компанія має бути внесена до Єдиного переліку.

Як подати заяву

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

  • авторизуватися на порталі Дія;
  • обрати послугу «Продовження бронювання працівників»;
  • перевірити дані компанії;
  • додати працівників;
  • підписати заяву КЕПом.

Цікаве по темі: У Дії з’явиться нова функція

Що змінює оновлення

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, «це рішення дозволяє критично важливим підприємствам забезпечити безперервність роботи та зберегти ключових фахівців без зайвих адміністративних процедур».

Очікується, що новий механізм скоротить час обробки заяв та підвищить ефективність роботи підприємств, які забезпечують критичні потреби держави.

Послугу реалізували Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та уряду Швеції.

Нагадаємо, що у застосунку Дія цієї весни планують запустити нову функцію, яка дозволить тимчасово бронювати чоловіків, що мають неврегульовані питання з територіальними центрами комплектування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати

Учені виявили на Марсі гігантську піраміду

Кити масово скуповують мемкоїн Трампа: причина

Новини по темі
У Дії з’явиться нова функція 16.03.2026

У Дії з’явиться нова функція
У Дії запустили нову можливість бронювання працівників 13.03.2026

У Дії запустили нову можливість бронювання працівників
У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК 06.03.2026

У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК
У Дії з’явилася нова військова облігація 03.03.2026

У Дії з’явилася нова військова облігація
Мінцифра оновила сервіс перевірки е-підписів 24.02.2026

Мінцифра оновила сервіс перевірки е-підписів
Дія запускає нову функцію для українців за кордоном 23.02.2026

Дія запускає нову функцію для українців за кордоном
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  20:10

НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

 Сьогодні  19:20

Вчені розробили «суператоми» для стабільних квантових комп’ютерів

 Сьогодні  18:30

Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями

 Сьогодні  17:40

Власники iPhone в Україні у небезпеці: шириться потужний вірус

 Сьогодні  16:00

Ціна Біткоїна може впасти до $52 500

 Сьогодні  14:50

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ

 Сьогодні  12:30

У Дії запустили автоматичне продовження бронювання

 Всі новини
