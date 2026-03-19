У Дії запустили автоматичне продовження бронювання

У Дії оновили сервіс бронювання працівників — тепер продовження відбувається автоматично без необхідності анулювати попередній статус

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Раніше для цього потрібно було спочатку скасувати чинне бронювання, а потім подавати нову заяву. Тепер процес став безшовним: якщо працівник має активне бронювання, а орган, який підтвердив статус підприємства як критично важливого, не змінився — перебронювання відбувається автоматично.

Оновлення займає до 24 годин.

Хто може скористатися послугою

Сервіс доступний для критично важливих підприємств, які вчасно підтвердили свій статус.

Подати заяву можуть:

керівники компаній;

підписанти;

уповноважені особи.

Обов’язкова умова — компанія має бути внесена до Єдиного переліку.

Як подати заяву

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

авторизуватися на порталі Дія;

обрати послугу «Продовження бронювання працівників»;

перевірити дані компанії;

додати працівників;

підписати заяву КЕПом.

Що змінює оновлення

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, «це рішення дозволяє критично важливим підприємствам забезпечити безперервність роботи та зберегти ключових фахівців без зайвих адміністративних процедур».

Очікується, що новий механізм скоротить час обробки заяв та підвищить ефективність роботи підприємств, які забезпечують критичні потреби держави.

Послугу реалізували Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та уряду Швеції.

Нагадаємо, що у застосунку Дія цієї весни планують запустити нову функцію, яка дозволить тимчасово бронювати чоловіків, що мають неврегульовані питання з територіальними центрами комплектування.

