Vodafone запустить супутниковий мобільний інтернет в Україні

03.03.2026 11:10
Ольга Деркач

Vodafone Україна та AST SpaceMobile Inc. уклали меморандум про співпрацю, який передбачає запуск в Україні супутникового зв’язку нового покоління та створення космічної мережі стільникового широкосмугового доступу (ШСД)

Фото: freepik.com

Завдяки цьому звичайні смартфони зможуть підключатися до швидкісного інтернету й користуватися голосовими сервісами безпосередньо через супутники. Про домовленість повідомили у пресрелізі українського мобільного оператора 2 березня, пише Forbes.

Ініціатива базується на використанні супутникового угруповання AST SpaceMobile, розміщеного на низькій навколоземній орбіті (LEO). У компаніях пояснюють, що така технологія дасть змогу гарантувати стабільний доступ до мережі навіть там, де відсутня наземна інфраструктура або вона зазнала пошкоджень.

Проєкт охоплює кілька стратегічних напрямів. Зокрема, йдеться про запуск високошвидкісного LEO-інтернету для повноцінної роботи з цифровими сервісами, забезпечення голосового зв’язку з мінімальною затримкою напряму зі стандартних смартфонів із підтримкою 3GPP, а також формування додаткового резервного рівня національної телеком-інфраструктури. Система передбачає автоматичне перемикання між наземними базовими станціями та супутниковим покриттям.

Цікаве по темі: Київстар може об’єднатися з Vodafone

Президент AST SpaceMobile Скотт Вішневські зазначив, що ключова мета партнерства полягає у створенні зв’язку, який не залежить від географічних умов або стану інфраструктури, та у наданні повноцінних телеком-послуг безпосередньо з орбіти.

У Vodafone Україна наголошують, що ця ініціатива є складовою довгострокової стратегії компанії, спрямованої на підвищення стійкості мережі та розвиток гібридної моделі зв’язку, яка поєднує можливості наземної та супутникової інфраструктури.

AST SpaceMobile працює над створенням першої у світі глобальної космічної мережі стільникового широкосмугового доступу, що функціонує безпосередньо зі стандартними мобільними пристроями. Компанія спирається на масштабний портфель патентів та розробляє технології 4G і 5G, орієнтовані на понад 6 млрд абонентів у різних країнах світу.

