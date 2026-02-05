Vodafone оголосив про викуп євробондів на $1,2 млн

Другий за масштабами мобільний оператор на українському ринку — «ВФ Україна» (Vodafone Україна, VFU) — повідомив про запуск чергового тендера з викупу власних єврооблігацій. Компанія готова придбати папери за ціною 98% від їх номінальної вартості на загальну суму $1,185 млн. Відповідна інформація оприлюднена на Ірландській фондовій біржі

Прийом заявок від інвесторів триватиме до 17 лютого, тоді як завершення розрахунків за результатами викупу заплановане до 24 лютого.

Цей тендер напряму пов’язаний із виплатами дивідендів акціонеру. Так, 3 лютого Vodafone Україна здійснив черговий щомісячний дивідендний платіж у розмірі 50,9 млн грн. Сума відповідає чинному ліміту Національного банку України — еквіваленту €1 млн на місяць для переказу дивідендів за кордон.

Йдеться про єврооблігації VFU з датою погашення у лютому 2027 року та фіксованою купонною ставкою 9,625% річних. Загальний обсяг цього випуску становив $300 млн. Згідно з умовами емісії, у разі виплати дивідендів за межі України компанія зобов’язана запропонувати власникам облігацій їх викуп на суму, еквівалентну обсягу таких дивідендних виплат.

Починаючи з кінця травня Vodafone Україна вже провів шість подібних тендерів. За цей період компанія загалом викупила єврооблігації приблизно на $20,4 млн. Після здійснених операцій в обігу залишається боргових паперів на суму $279,182 млн.

Цікаве по темі: Vodafone підвищить ціни на деякі тарифи

Для фінансування обслуговування боргу та викупу євробондів VFU залучав кредитні ресурси від пов’язаних структур. Зокрема, позики надавали Telco Investments B.V. та Cemin B.V. під відсоткову ставку 10% річних.

За підсумками дев’яти місяців 2025 року компанія продемонструвала зростання фінансових показників. Чистий прибуток VFU збільшився на 10,7% і досяг 3,45 млрд грн, тоді як виручка зросла на 13,3% — до 19,03 млрд грн.

Джерело: Forbes.