НБУ застосував до небанку захід впливу

Нацбанк України застосував до ТОВ «Профітгід» захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку ухвалив 2 лютого 2026 року.

За результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю ТОВ «Профітгід» було встановлено порушення вимог:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами);

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами);

Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління НБУ від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами);

Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 10 жовтня 2024 року № 123 (зі змінами);

Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 5 травня 2023 року № 60 (зі змінами);

Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національно банку України від 7 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами).

ТОВ «Профітгід» зобов’язане усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності протягом не більше 60 календарних днів з дати отримання ТОВ «Профітгід» рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Нацбанку.

