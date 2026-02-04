У Дії з’явиться нова послуга

Стартує бета-тест нової послуги в Дії — подання податкової декларації про майновий стан та доходи

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Шукаємо тих, хто бажає спробувати її першим. Це сервіс для українців, які хочуть задекларувати доходи чи мають право на податкову знижку і прагнуть повернути частину сплаченого ПДФО», — йдеться у повідомленні.

Якщо коротко — тепер не треба їхати в установи. Усе можна зробити онлайн.

Послуга потрібна вам, якщо ви:

хочете подати декларацію за наявності доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню;

отримували зарплату, з якої утримували ПДФО;

у звітному році платили за навчання, лікування, страхування життя, іпотеку чи інші витрати, передбачені Податковим кодексом.

Раніше для цього заповнювали форми на сайті ДПС або йшли туди фізично та працювали з паперами. Тепер — це кілька кроків онлайн, без черг і поїздок.

Цікаве по темі: Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

Для участі в бета-тесті потрібно:

бути громадянином України;

бути фізичною особою з правом на податкову знижку.

Важливо: послуга доступна лише для фізичних осіб.

Хочете долучитися?

Ставайте бета-тестувальником і допоможіть зробити сервіс ще зручнішим. Усі деталі за посиланнями:

Податкова знижка для фізичних осіб.

для фізичних осіб. Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб.

Раніше ми також писали, що Уряд дав старт пілотному проєкту з цифровізації послуг Центрів зайнятості через систему Обрій. Мінцифри разом із Мінекономіки впроваджуватимуть пілот поступово впродовж двох років. Мета — зробити пошук роботи й отримання пов’язаних послуг таким самим простим, як отримання послуги в Дії або ЦНАПі.

