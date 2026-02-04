close-btn
04.02.2026 14:50
Микола Деркач

Стартує бета-тест нової послуги в Дії — подання податкової декларації про майновий стан та доходи

У Дії з’явиться нова послуга

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Шукаємо тих, хто бажає спробувати її першим. Це сервіс для українців, які хочуть задекларувати доходи чи мають право на податкову знижку і прагнуть повернути частину сплаченого ПДФО», — йдеться у повідомленні.

Якщо коротко — тепер не треба їхати в установи. Усе можна зробити онлайн.

Послуга потрібна вам, якщо ви:

  • хочете подати декларацію за наявності доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню;
  • отримували зарплату, з якої утримували ПДФО;
  • у звітному році платили за навчання, лікування, страхування життя, іпотеку чи інші витрати, передбачені Податковим кодексом.

Раніше для цього заповнювали форми на сайті ДПС або йшли туди фізично та працювали з паперами. Тепер — це кілька кроків онлайн, без черг і поїздок.

Цікаве по темі: Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

Для участі в бета-тесті потрібно:

  • бути громадянином України;
  • бути фізичною особою з правом на податкову знижку.

Важливо: послуга доступна лише для фізичних осіб.

Хочете долучитися?

Ставайте бета-тестувальником і допоможіть зробити сервіс ще зручнішим. Усі деталі за посиланнями:

Раніше ми також писали, що Уряд дав старт пілотному проєкту з цифровізації послуг Центрів зайнятості через систему Обрій. Мінцифри разом із Мінекономіки впроваджуватимуть пілот поступово впродовж двох років. Мета — зробити пошук роботи й отримання пов’язаних послуг таким самим простим, як отримання послуги в Дії або ЦНАПі.

