Вікторія Тігіпко увійшла до Стратегічної ради Diia.City United

До Стратегічної ради Diia.City United приєдналася Вікторія Тігіпко — засновниця та керуюча партнерка венчурного фонду TA Ventures і президентка глобального ангельського синдикату ICLUB. Її участь посилює Стратегічну раду міжнародною венчурною експертизою та практичним досвідом роботи з глобальним капіталом

TA Ventures працює з 2010 року та інвестує у технологічні компанії в США, Європі та Азії. У портфелі Вікторії Тігіпко — понад 270 інвестицій, 16 компаній-єдинорогів та 8 IPO. До венчурного бізнесу вона має багаторічний управлінський досвід у реальному секторі — зокрема у будівництві та промисловості.

Окрім інвестиційної діяльності, Вікторія Тігіпко системно працює з розвитком екосистеми:

є співзасновницею Wtech Global, міжнародної спільноти для жінок у tech та digital (7 000+ учасниць);

очолює Наглядову раду Українського фонду стартапів (USF);

є засновницею Одеського міжнародного кінофестивалю та співзасновницею Української кіноакадемії.

Про своє приєднання до Diia.City United Вікторія Тігіпко каже:

«Український технологічний бізнес сьогодні потребує не лише підтримки, а й узгодженої позиції. Diia.City United — це майданчик, де компанії та інвестори формують спільний підхід до правил гри, захисту інтересів галузі та стратегічного розвитку. Для мене важливо долучитися до цього процесу саме зараз».

Інвесторка також наголошує на ролі об’єднань під час війни:

«Поодинокі компанії залишаються вразливими. Натомість спільна позиція бізнесу дозволяє впливати на регуляторні рішення та закладати основу для зростання після перемоги».

У складі Стратегічної ради Diia.City United Вікторія Тігіпко працюватиме разом із лідерами української технологічної індустрії, серед яких Артем Бородатюк (FRACTAL), Володимир Многолєтній (Genesis), Ганна Шувалова (Horizon Capital), Олег Гороховський (monobank), Олександр Косован (MacPaw), Олександр Конотопський (Ajax Systems) та іншими.

У новій ролі вона зосередиться на посиленні міжнародної перспективи та інтеграції венчурного бачення в роботу Стратегічної ради — з фокусом на підвищення інвестиційної привабливості та глобальної конкурентоспроможності українських tech-компаній.

Diia.City United об’єднує ключових гравців технологічного ринку для формування спільної позиції індустрії, системного діалогу з державою та переходу від реактивних рішень до довгострокової стратегії розвитку технологічного сектору.

Довідка

Diia.City United — найбільша українська спільнота продуктових технологічних компаній, яка налічує понад 180 бізнесів. Обʼєднання працює над адвокацією змін, колективним захистом бізнесу та розвитком конкурентної технологічної економіки.

