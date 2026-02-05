close-btn
У Дії змінили правила створення Дія.Підпису

05.02.2026 11:20
Ольга Деркач

У застосунку Дія готують оновлення процесу створення та використання Дія.Підпису. Після релізу активувати підпис можна буде лише за допомогою NFC

Фото: freepik.com

Про це повідомила Дія у своєму офіційному Telegram-каналі.

Новий механізм передбачає, що користувач переходить у Меню, обирає Дія.Підпис та активує його, після чого сканує номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки. Далі документ потрібно прикласти до смартфона для зчитування даних через NFC, пройти фотоперевірку та створити шестизначний код доступу.

Раніше для підтвердження особи використовували фотоверифікацію та п’ятизначний код. Після оновлення код стане шестизначним, а NFC буде обов’язковою умовою.

У Мінцифри наголошують, що вже створені Дія.Підписи залишаються чинними. Водночас після завершення строку їх дії або у разі повторного створення сервіс працюватиме вже за новими правилами — виключно через NFC.

Цікаве по темі: Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

Для користування оновленим Дія.Підписом знадобиться фізичний біометричний документ — ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання, а також смартфон з підтримкою NFC. Якщо документа немає або телефон не підтримує технологію, скористатися сервісом не вдасться.

У відомстві пояснюють, що оновлення спрямоване на підвищення безпеки та надійності Дія.Підпису.

Нагадаємо, що стартує бета-тест нової послуги в Дії — подання податкової декларації про майновий стан та доходи. Раніше для цього заповнювали форми на сайті ДПС або йшли туди фізично та працювали з паперами. Тепер — це кілька кроків онлайн, без черг і поїздок.

Раніше ми писали, що у Дії можна буде шукати роботу. Уряд дав старт пілотному проєкту з цифровізації послуг Центрів зайнятості через систему Обрій. Мінцифри разом із Мінекономіки впроваджуватимуть пілот поступово впродовж двох років. Мета — зробити пошук роботи й отримання пов’язаних послуг таким самим простим, як отримання послуги в Дії або ЦНАПі.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.