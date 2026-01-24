У Дії можна буде шукати роботу

Уряд дав старт пілотному проєкту з цифровізації послуг Центрів зайнятості через систему Обрій. Мінцифри разом із Мінекономіки впроваджуватимуть пілот поступово впродовж двох років. Мета — зробити пошук роботи й отримання пов’язаних послуг таким самим простим, як отримання послуги в Дії або ЦНАПі

Проєкт реалізують у три етапи, йдеться в пресрелізі Мінцифри.

На першому етапі команда налаштує систему: Обрій інтегрують із Дією та забезпечать миттєвий і безпомилковий обмін даними між базами. Це потрібно, щоб надалі заявки, вакансії та документи коректно відображалися в цифрових каналах.

Другий етап передбачає запуск послуг на порталі та в застосунку Дія. Послуги стануть доступними для українців, іноземців та бізнесу. Для роботодавців це означає можливість підбирати персонал, запрошувати кандидатів на співбесіди та офіційно оформлювати працівників онлайн. Шукачі роботи зможуть переглядати вакансії, зокрема підібрані штучним інтелектом, та працевлаштовуватися без візитів до державних установ.

Цікаве по темі: Держпідприємство Дія закривають: причина

Третій етап — запуск послуг у ЦНАПах після налаштування онлайн-каналів. Уряд уже затвердив перелік із 12 послуг, які стануть обов’язковими для надання в Центрах. Адміністратори в ЦНАПах зможуть допомогти стати на облік, надати або поновити статус безробітного, припинити реєстрацію, подати заяву про допомогу по безробіттю, отримати довідки про перебування на обліку, отримані виплати та нарахований дохід, а також оформити документи для бізнесу щодо дозволів на працевлаштування іноземців — видачу, подовження або анулювання. Окремо передбачена подача заяв на інші види допомоги, зокрема на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій.

У Мінцифри зазначають, що цифровізація зменшить бюрократію під час пошуку роботи та дасть державі розуміння реального попиту на працівників. Це, за задумом ініціаторів, дозволить готувати кадри, які потрібні економіці тут і зараз, а також швидше працевлаштовувати безробітних.

На реалізацію послуг у Дії та ЦНАПах відведено два роки. Також повідомляється, що вже скоро Мінекономіки розпочне набір тестувальників.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ще 2 банки приєдналися до сервісу е-Підприємець на порталі Дія

Вікторія Тігіпко увійшла до Стратегічної ради Diia.City United

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025