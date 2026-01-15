Ще 2 банки приєдналися до сервісу е-Підприємець на порталі Дія

У сервісі е-Підприємець на порталі Дія з’явилися ще два банки: Кредобанк та МТБ Банк. Тепер під час реєстрації ФОП підприємці можуть одразу відкрити рахунок у банку — онлайн і без візитів у відділення

Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

Підключення нових банків має спростити старт для малого бізнесу: користувачі оформлюють реєстрацію ФОП та паралельно вирішують базове фінансове питання — відкриття рахунку — в межах одного сервісу.

Щоб відкрити рахунок через е-Підприємець, потрібно авторизуватися на порталі Дія, перейти у сервіс е-Підприємець, обрати послугу відкриття банківського рахунку, вибрати банк, заповнити анкету та підписати документи кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Окрім Кредобанку та МТБ Банку, рахунок ФОП через сервіс можна відкрити також у банках-партнерах: Ощадбанку, àбанку, monobank, Sense Bank, Укргазбанку, Райффайзен Банку та ПриватБанку.

У е-Підприємець вже доступні 16 послуг для бізнесу. Серед них — реєстрація та зміна даних ФОП, створення ТОВ, вакансії, податки та інші можливості. Також у застосунку можна отримати довідку про доходи: для цього потрібно надіслати запит ШІ-асистенту в Дії та завантажити документ в особистому кабінеті.

Комплексну послугу е-Підприємець розробили в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американський фонд адміністративної і державної політики (FIIAPP).

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес зʼявилися ШІ-асистенти — одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Вони допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу — від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

