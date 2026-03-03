close-btn
У Дії з'явилася нова військова облігація

03.03.2026 19:20
Ольга Деркач

У застосунку Дія стала доступною нова військова облігація під назвою «Феодосія»

У Дії з’явилася нова військова облігація

Фото: t.me/mintsyfra

Минулого місяця Міністерство фінансів України розмістило новий випуск військових ОВДП (UA4000238976), який уже приніс до державного бюджету 8 млрд грн. Термін погашення — 24 березня 2027 року, ставка — 15,5% річних.

Запуск відбувся в межах спільного проєкту Міністерства фінансів та Міністерства цифрової трансформації України, який діє з жовтня 2022 року.

Залучені кошти спрямовуються на потреби Сил оборони України — забезпечення військових та підтримку фронту. Для інвесторів це гарантований державою дохід, для країни — ресурс для зміцнення обороноздатності.

За даними Міністерства фінансів, у 2026 році військові ОВДП вже забезпечили понад 33 млрд грн надходжень до держбюджету, у 2025 році — понад 262 млрд грн. Наразі у власності громадян перебуває понад 120 млрд грн державних облігацій.

Українці вже придбали через Дію понад 22 млн облігацій на 22,9 млрд грн.

Цікаве по темі: У Дії змінили правила створення Дія.Підпису

У Дії зазначають: «Дієві, кожен ваш внесок наближає деокупацію українських територій. Додали в застосунок нову облігацію — Феодосія з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних. Приєднуйтеся, щоб посилити державу та отримати гарантований дохід».

Як придбати облігацію в Дії

Відкрийте Дію та на головному екрані оберіть розділ Військові облігації. Далі виберіть облігацію, партнера та кількість, підпишіть і оплатіть. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Купуючи 10 облігацій Феодосія за 10 756 грн під 15,5% річних, через рік можна отримати 12 352 грн на Дія.Картку. Жодних комісій чи податків — лише чистий прибуток.

У Дії наголошують, що кожна придбана облігація — це паливо, дрони та спорядження для захисників, а також підтримка стабільності економіки. Кошти працюють на оборону та згодом повертаються інвестору з відсотками.

Джерела: Дія, Міністерство фінансів України.

