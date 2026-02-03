Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

Україна впроваджує whitelist-режим (білий список) — перелік перевірених терміналів Starlink, щоб позбавити ворога можливості використовувати супутниковий інтернет. Усе, що потрібно зробити, — один раз через ЦНАП або портал Дія підтвердити, що термінал належить саме вам. Неверифіковані буде відключено. Це питання безпеки та контролю звʼязку під час війни
По це йдеться у матеріалі Мінцифри.
Зазначається, що послуга в ЦНАП почне працювати з 3 лютого для фізичних осіб та ФОП і на порталі Дія для юридичних осіб.
Важливо: процедура верифікації стосується виключно фізичних та юридичних користувачів. Для Сил оборони вже діє окремий захищений алгоритм.
Якщо ви фізична особа або ФОП
- Знайдіть дані вашого Starlink
Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:
- KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності
- UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID
- Номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності)
- Підготуйте документи
Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:
- Паспорт (книжечка або ID-картка).
- РНОКПП (ідентифікаційний код).
- Завітайте до найближчого ЦНАПу
Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна.
Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал буде внесено до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.
Цікаве по темі: Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell
Ліміти:
- Максимум 1 термінал — без фізичної наявності пристрою.
- Максимум 3 термінали на одну особу — за умови фізичного показування пристроїв.
Для бізнесу (юридичних осіб)
Для компаній процедура повністю цифрова через портал Дія.
Які дані треба мати під рукою:
- KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності.
- UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID.
- Номер облікового запису користувача на порталі Starlink.
Як подати заяву на порталі Дія:
- Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи.
- Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink.
- Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису.
- Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом.
- Заява автоматично передається до Мінцифри.
Ліміти:
- до 10 терміналів — для звичайних юридичних осіб;
- без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.
Нагадаємо, що SpaceX планує запустити супутники Starlink третього покоління у 2026 році — обіцяє суттєве зростання швидкості та потужності мережі. Компанія повідомила, що супутники нового покоління забезпечать «зростання пропускної здатності» порівняно з другим поколінням, яке SpaceX наразі виводить на орбіту.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
BlackRock продав Біткоїн та Ефір на $1,2 млрд: падіння крипторинку
Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ
Коли очікувати Кривавий Місяць у 2026 році