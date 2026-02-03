close-btn
PaySpaceMagazine

Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

03.02.2026 10:10
Микола Деркач

Україна впроваджує whitelist-режим (білий список) — перелік перевірених терміналів Starlink, щоб позбавити ворога можливості використовувати супутниковий інтернет. Усе, що потрібно зробити, — один раз через ЦНАП або портал Дія підтвердити, що термінал належить саме вам. Неверифіковані буде відключено. Це питання безпеки та контролю звʼязку під час війни

Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

Фото: starlink.com, freepik.com

По це йдеться у матеріалі Мінцифри.

Зазначається, що послуга в ЦНАП почне працювати з 3 лютого для фізичних осіб та ФОП і на порталі Дія для юридичних осіб.

Важливо: процедура верифікації стосується виключно фізичних та юридичних користувачів. Для Сил оборони вже діє окремий захищений алгоритм.

Якщо ви фізична особа або ФОП

  1. Знайдіть дані вашого Starlink

Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:

  • KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності
  • UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID
  • Номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності)
  1. Підготуйте документи

Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:

  • Паспорт (книжечка або ID-картка).
  • РНОКПП (ідентифікаційний код).
  1. Завітайте до найближчого ЦНАПу

Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна.

Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал буде внесено до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.

Цікаве по темі: Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

Ліміти:

  • Максимум 1 термінал — без фізичної наявності пристрою.
  • Максимум 3 термінали на одну особу — за умови фізичного показування пристроїв.

Для бізнесу (юридичних осіб)

Для компаній процедура повністю цифрова через портал Дія.

Які дані треба мати під рукою:

  • KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності.
  • UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID.
  • Номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Як подати заяву на порталі Дія:

  1. Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи.
  2. Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink.
  3. Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису.
  4. Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом.
  5. Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти:

  • до 10 терміналів — для звичайних юридичних осіб;
  • без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.
Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

Фото: thedigital.gov.ua

Нагадаємо, що SpaceX планує запустити супутники Starlink третього покоління у 2026 році — обіцяє суттєве зростання швидкості та потужності мережі. Компанія повідомила, що супутники нового покоління забезпечать «зростання пропускної здатності» порівняно з другим поколінням, яке SpaceX наразі виводить на орбіту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock продав Біткоїн та Ефір на $1,2 млрд: падіння крипторинку

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Коли очікувати Кривавий Місяць у 2026 році

Рубрики: БезпекаВійна з РосієюДіяЛайфхакиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink 02.02.2026

В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink
ШІ виявився креативнішим за пересічну людину — дослідження 02.02.2026

ШІ виявився креативнішим за пересічну людину — дослідження
RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів 30.01.2026

RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів
Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу 28.01.2026

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу
OpenAI представила застосунок для наукових досліджень 28.01.2026

OpenAI представила застосунок для наукових досліджень
Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна 27.01.2026

Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  16:00

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

 Сьогодні  14:50

Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

 Сьогодні  13:40

Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави

 Сьогодні  11:20

Криптоаналітик назвав головні причини краху крипторинку

 Сьогодні  10:10

Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

 02.02.2026  20:20

Як зміниться ціна Біткоїна у лютому: прогноз Finbold

 02.02.2026  19:40

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.