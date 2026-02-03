Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

Україна впроваджує whitelist-режим (білий список) — перелік перевірених терміналів Starlink, щоб позбавити ворога можливості використовувати супутниковий інтернет. Усе, що потрібно зробити, — один раз через ЦНАП або портал Дія підтвердити, що термінал належить саме вам. Неверифіковані буде відключено. Це питання безпеки та контролю звʼязку під час війни

По це йдеться у матеріалі Мінцифри.

Зазначається, що послуга в ЦНАП почне працювати з 3 лютого для фізичних осіб та ФОП і на порталі Дія для юридичних осіб.

Важливо: процедура верифікації стосується виключно фізичних та юридичних користувачів. Для Сил оборони вже діє окремий захищений алгоритм.

Якщо ви фізична особа або ФОП

Знайдіть дані вашого Starlink

Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:

KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності

UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID

Номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності)

Підготуйте документи

Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:

Паспорт (книжечка або ID-картка).

РНОКПП (ідентифікаційний код).

Завітайте до найближчого ЦНАПу

Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна.

Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал буде внесено до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.

Ліміти:

Максимум 1 термінал — без фізичної наявності пристрою.

Максимум 3 термінали на одну особу — за умови фізичного показування пристроїв.

Для бізнесу (юридичних осіб)

Для компаній процедура повністю цифрова через портал Дія.

Які дані треба мати під рукою:

KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності.

UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID.

Номер облікового запису користувача на порталі Starlink

Як подати заяву на порталі Дія:

Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи. Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink. Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису. Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом. Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти:

до 10 терміналів — для звичайних юридичних осіб;

без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.

Нагадаємо, що SpaceX планує запустити супутники Starlink третього покоління у 2026 році — обіцяє суттєве зростання швидкості та потужності мережі. Компанія повідомила, що супутники нового покоління забезпечать «зростання пропускної здатності» порівняно з другим поколінням, яке SpaceX наразі виводить на орбіту.

