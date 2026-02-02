В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink

Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені та зареєстровані термінали, решту відключатимуть

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у своєму Telegram.

За його словами, рішення стало реакцією на використання Starlink росіянами. Зокрема, йдеться про дрони, оснащені терміналами, які, як зазначив Федоров, складно збивати через політ на низькій висоті, стійкість до РЕБ і можливість керування в режимі реального часу на великих відстанях.

Єдиним технічним способом протидії він назвав запровадження «білого списку» та авторизацію всіх терміналів. Ініціативу українського уряду реалізовують у взаємодії зі SpaceX.

Процес реєстрації для цивільних користувачів обіцяють зробити максимально простим: потрібен один безоплатний візит до найближчого ЦНАПу без зайвої бюрократії. Для бізнесу передбачають онлайн-алгоритм верифікації через портал Дія. Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно: для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA, при цьому не треба ставити термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — достатньо внести пристрій до «білого списку», щоб убезпечити його від блокування.

Цікаве по темі: Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

Федоров наголосив, що «білий список» має зберегти стабільний зв’язок для українців, посилити безпеку та позбавити ворога технологічних переваг. Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів, за його словами, нададуть найближчим часом.

Нагадаємо, що SpaceX планує запустити супутники Starlink третього покоління у 2026 році — обіцяє суттєве зростання швидкості та потужності мережі. Компанія повідомила, що супутники нового покоління забезпечать «зростання пропускної здатності» порівняно з другим поколінням, яке SpaceX наразі виводить на орбіту.

