close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink

02.02.2026 15:40
Ольга Деркач

Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені та зареєстровані термінали, решту відключатимуть

В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink

Фото: thedigital.gov.ua

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у своєму Telegram.

За його словами, рішення стало реакцією на використання Starlink росіянами. Зокрема, йдеться про дрони, оснащені терміналами, які, як зазначив Федоров, складно збивати через політ на низькій висоті, стійкість до РЕБ і можливість керування в режимі реального часу на великих відстанях.

Єдиним технічним способом протидії він назвав запровадження «білого списку» та авторизацію всіх терміналів. Ініціативу українського уряду реалізовують у взаємодії зі SpaceX.

Процес реєстрації для цивільних користувачів обіцяють зробити максимально простим: потрібен один безоплатний візит до найближчого ЦНАПу без зайвої бюрократії. Для бізнесу передбачають онлайн-алгоритм верифікації через портал Дія. Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно: для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA, при цьому не треба ставити термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — достатньо внести пристрій до «білого списку», щоб убезпечити його від блокування.

Цікаве по темі: Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

Федоров наголосив, що «білий список» має зберегти стабільний зв’язок для українців, посилити безпеку та позбавити ворога технологічних переваг. Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів, за його словами, нададуть найближчим часом.

Нагадаємо, що SpaceX планує запустити супутники Starlink третього покоління у 2026 році — обіцяє суттєве зростання швидкості та потужності мережі. Компанія повідомила, що супутники нового покоління забезпечать «зростання пропускної здатності» порівняно з другим поколінням, яке SpaceX наразі виводить на орбіту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock продав Біткоїн та Ефір на $1,2 млрд: падіння крипторинку

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Коли очікувати Кривавий Місяць у 2026 році

Рубрики: СвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
ШІ виявився креативнішим за пересічну людину — дослідження 02.02.2026

ШІ виявився креативнішим за пересічну людину — дослідження
RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів 30.01.2026

RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів
Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу 28.01.2026

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу
OpenAI представила застосунок для наукових досліджень 28.01.2026

OpenAI представила застосунок для наукових досліджень
Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна 27.01.2026

Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна
Apple представила нове покоління AirTag 27.01.2026

Apple представила нове покоління AirTag
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:00

Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025

 Сьогодні  16:20

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  15:40

В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink

 Сьогодні  15:00

США на порозі набагато більшого обвалу ринку, ніж криза 2008 — економіст

 Сьогодні  14:20

Конкурент Nvidia виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

 Сьогодні  13:30

Крипторинок втратив $200 млрд за 24 години

 Сьогодні  12:40

ШІ виявився креативнішим за пересічну людину — дослідження

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.