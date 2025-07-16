Starlink третього покоління: SpaceX анонсувала нові супутники

SpaceX планує запустити супутники Starlink третього покоління у 2026 році — обіцяє суттєве зростання швидкості та потужності мережі

Компанія SpaceX оголосила, що має намір розпочати запуск супутників Starlink третього покоління в першій половині 2026 року. За словами компанії, нова система забезпечить значний прорив у продуктивності глобальної супутникової інтернет-мережі.

Компанія повідомила, що супутники нового покоління забезпечать «зростання пропускної здатності» порівняно з другим поколінням, яке SpaceX наразі виводить на орбіту.

Такий стрибок став можливим завдяки вдосконаленню апаратного забезпечення, обчислювальних потужностей і мережевих технологій.

Кожен супутник третього покоління зможе забезпечити понад 1 000 Гбіт/с на прийом і понад 200 Гбіт/с на передачу — тобто вдесятеро більше пропускної здатності вниз та у 24 рази більше — вгору, ніж нинішні супутники другого покоління.

За оцінками компанії, кожен запуск супутників третього покоління на ракеті Starship збільшуватиме загальну пропускну здатність мережі Starlink на 60 Тбіт/с — це у понад 20 разів більше, ніж дає типовий запуск сьогодні.

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Окрім збільшеної потужності, нові супутники працюватимуть на нижчій орбіті, що зменшить затримку сигналу. Вони також будуть оснащені модемами нового покоління, системами формування променів, перемиканням трафіку та вбудованими комп’ютерами, що дозволить краще задовольняти попит, підтримувати впровадження 5G та забезпечувати критичну інфраструктуру зв’язку під час стихійних лих.

«Система Starlink спроєктована так, щоб швидко масштабуватись і постійно вдосконалюватися, — зазначили в SpaceX. — Від проєктування супутників і виробництва до запуску та наземної інфраструктури — Starlink має унікальні можливості, щоб і надалі задовольняти зростаючий попит у всьому світі».

Також SpaceX повідомила, що кількість активних користувачів Starlink у США перевищила 2 млн. У Канаді база користувачів нещодавно сягнула 500 000. За даними Ookla, у період між третім кварталом 2022 року та першим кварталом 2025-го Starlink майже подвоїв свої середні швидкості завантаження.

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Джерело: Tesla North.