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Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

10.07.2025 15:00
Микола Деркач
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Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Оператор Київстар планує запустити обмін повідомленнями вже до кінця цього року, а мобільний супутниковий широкосмуговий зв’язок — у середині 2026-го

Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

Фото: freepik.com

Про це заявив генеральний директор компанії Олександр Комаров, пише Reuters.

Польові випробування вже розпочато у межах угоди зі SpaceX про запуск так званого direct-to-cell — коли супутник напряму з’єднується зі смартфоном, як базова станція. Завдяки цьому компанія Ілона Маска зможе розгорнути пряме супутникове покриття в Україні, яка переживає повномасштабну війну.

Технологія direct-to-cell дозволяє смартфонам підключатися безпосередньо до супутників, оснащених модемами, що працюють як вежі стільникового зв’язку, передаючи сигнал з космосу напряму на телефон.

«Перший етап — це OTT-месенджинг, тобто можливість надсилати повідомлення через WhatsApp, Signal та інші системи. Він буде доступний вже наприкінці цього року, — сказав Комаров у коментарі Reuters у Римі. — А вже на початку 2026 року — скажімо, у другому кварталі — ми зможемо запропонувати мобільний супутниковий широкосмуговий зв’язок і голосові послуги».

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У компанії SpaceX не відповіли на запит про коментар.

Нагадаємо, що американський оператор T-Mobile планує запустити передачу даних через мережу direct-to-cell на базі Starlink вже з жовтня, про що компанія повідомила у червні.

Комаров виступав напередодні конференції з відновлення України, яку приймає Італія, — через три роки після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Комарова, головною метою його участі є підтримка уряду України та встановлення нових ділових зв’язків, зокрема з італійськими компаніями, зацікавленими в розширенні присутності на українському ринку.

Варто зауважити, що Kyivstar, що належить телекомунікаційній групі VEON, також працює над лістингом на американській біржі NASDAQ. Комаров зазначив, що проєкт «рухається вперед», і компанія сподівається завершити його у третьому кварталі цього року.

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«Гадаю, це буде знакова подія — вперше в історії пряме розміщення української компанії на американській фондовій біржі… під час війни», — додав він.

Також він зазначив, що українська телеком-інфраструктура демонструє високу стійкість попри нові хвилі російських атак останніми тижнями.

Минулого року удари по енергосистемі та лініях електропередач спричинили тривалі щоденні відключення у великих містах, вивівши з ладу близько половини наявних генерувальних потужностей.

«Думаю, ми стали значно стійкішими, ніж у 2022 році. Зараз ми можемо підтримувати роботу фіксованого та мобільного зв’язку до 10 годин навіть під час масштабних відключень», — підсумував Комаров.

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