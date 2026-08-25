Київстар запустив eSIM для подорожей: які умови та ціна

Київстар запустив нову послугу SIM для подорожей — окрему eSIM, призначену для мобільного інтернету за кордоном

Як повідомили в компанії 25 серпня, сервіс працює у 38 країнах і не передбачає регулярної абонплати: користувач оплачує лише обраний пакет гігабайтів.

SIM для подорожей отримує окремий номер, однак використовувати його для звичайних дзвінків і SMS не можна. Послуга орієнтована виключно на передачу даних у роумінгу. Водночас скористатися нею можуть не лише абоненти Київстар, а й клієнти інших українських мобільних операторів.

Користувачам доступні чотири пакети інтернету терміном на чотири тижні: 5 ГБ за 90 грн, 10 ГБ за 135 грн, 20 ГБ за 225 грн та 40 ГБ за 400 грн. Пакети не продовжуються автоматично — після завершення строку дії або використання трафіку новий обсяг потрібно підключити самостійно. При цьому одночасно можна активувати кілька пакетів. Актуальні умови та ціни опубліковані в інтернет-магазині Київстар.

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Для підключення необхідно придбати eSIM, оплатити потрібний пакет, отримати QR-код та встановити профіль на смартфон із підтримкою eSIM. Нова SIM може працювати паралельно з основною фізичною SIM-карткою або іншою eSIM, якщо це дозволяє пристрій.

Послуга доступна, зокрема, у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії, Італії, Франції, Туреччині, Великій Британії, США, ОАЕ та Південній Кореї. До переліку також входять країни Балтії, Скандинавії та Балкан. Одна eSIM працює в усіх підтримуваних країнах, тому під час поїздки між ними не потрібно купувати нову картку.

Редакція PSM звертає увагу, що SIM для подорожей фактично є окремим туристичним продуктом, а не доповненням до чинного тарифу абонента. Перед купівлею варто перевірити, чи підтримує смартфон eSIM, а також порівняти вартість пакетів із роумінговими умовами свого основного оператора. Для абонентів Київстар альтернативою може залишатися послуга «Роумінг як вдома», якщо вона доступна в їхньому тарифі та країні перебування.

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