close-btn
PaySpaceMagazine

Київстар почав продавати послуги Starlink для бізнесу

03.06.2026 14:50
Ольга Деркач

Мобільний оператор Київстар оголосив про старт офіційного продажу послуг супутникового інтернету Starlink для бізнес-клієнтів та державних установ в Україні. Компанії вже можуть замовляти підключення безпосередньо через оператора, тоді як продаж комплектів обладнання Starlink розпочнеться на наступному етапі запуску

Київстар почав продавати послуги Starlink для бізнесу

Фото: thedigital.gov.ua

Можливість продавати послуги Starlink з’явилася після укладення угоди між Київстар та Starlink 6 травня 2026 року. У межах партнерства український оператор отримав статус авторизованого дистриб’ютора сервісу в Україні.

Наразі клієнтам доступні консультації щодо підключення, допомога з активацією послуг та цілодобова технічна підтримка. Про початок продажу терміналів компанія обіцяє повідомити окремо.

Сервіс орієнтований насамперед на великі компанії, середній бізнес, виробничі підприємства та організації, для яких безперервний доступ до мережі є критично важливим. Також підключення доступне для державних установ, зокрема лікарень, освітніх закладів та інших організацій державного сектору.

Київстар пропонує кілька тарифних планів Starlink із різними обсягами трафіку та рівнями пріоритету. Вартість послуг стартує від 1363 грн на місяць. Клієнтам доступні два основні типи тарифів: «Локальний пріоритет» для роботи на території України та «Глобальний пріоритет» для використання сервісу за кордоном.

Читайте також: АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій

У компанії зазначають, що бізнес-користувачі отримують пріоритетний доступ до мережі та стабільно високу швидкість навіть у періоди підвищеного навантаження. Це може бути важливим для підприємств, які використовують хмарні сервіси, корпоративні системи управління, онлайн-комунікації або потребують резервного каналу зв’язку.

Водночас клієнти отримують повний пакет фінансових документів від Київстар, що має спростити закупівлю послуг для бізнесу та державних організацій.

Starlink є супутниковою мережею компанії SpaceX, яка працює завдяки тисячам супутників на низькій навколоземній орбіті. Система забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету навіть у місцях зі слабкою або відсутньою наземною інфраструктурою зв’язку.

Для бізнесу сервіс може використовуватися для відеоконференцій, роботи ERP та CRM-систем, обміну корпоративними даними, підключення до хмарних платформ, організації каналів зв’язку між офісами та виробничими майданчиками, а також як резервне підключення для забезпечення безперервності бізнес-процесів. Крім того, Starlink дозволяє створювати захищені канали зв’язку для критично важливих операцій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар планує запустити власний цифровий банк

Київстар та Mastercard протестували роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell

Київстар може об’єднатися з Vodafone

Джерело: Київстар.

Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїІнтернет
google news
Новини по темі
АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій 27.03.2026

АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій
Київстар планує запустити власний цифровий банк 16.03.2026

Київстар планує запустити власний цифровий банк
Київстар та Mastercard протестували роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell 09.03.2026

Київстар та Mastercard протестували роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell
Київстар може об’єднатися з Vodafone 10.02.2026

Київстар може об’єднатися з Vodafone
Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна 09.02.2026

Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна
АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua 30.01.2026

АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  20:30

Вчені нарешті розкрили секрет дивних сигналів із космосу

 Сьогодні  20:00

Дія оновила сервіс для українців, які виїхали через війну

 Сьогодні  19:30

НБУ застосував заходи впливу до двох небанків

 Сьогодні  18:10

В Україні змінюють стандарти бензину: чи зростуть ціни

 Сьогодні  17:30

SpaceX готується до найбільшого IPO в історії

 Сьогодні  16:50

Чи впаде ціна Біткоїна нижче $60 000 у червні 2026

 Сьогодні  16:10

Прогноз Кійосакі не справдився: що сталося з фондовим ринком США

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.