Київстар почав продавати послуги Starlink для бізнесу

Мобільний оператор Київстар оголосив про старт офіційного продажу послуг супутникового інтернету Starlink для бізнес-клієнтів та державних установ в Україні. Компанії вже можуть замовляти підключення безпосередньо через оператора, тоді як продаж комплектів обладнання Starlink розпочнеться на наступному етапі запуску

Можливість продавати послуги Starlink з’явилася після укладення угоди між Київстар та Starlink 6 травня 2026 року. У межах партнерства український оператор отримав статус авторизованого дистриб’ютора сервісу в Україні.

Наразі клієнтам доступні консультації щодо підключення, допомога з активацією послуг та цілодобова технічна підтримка. Про початок продажу терміналів компанія обіцяє повідомити окремо.

Сервіс орієнтований насамперед на великі компанії, середній бізнес, виробничі підприємства та організації, для яких безперервний доступ до мережі є критично важливим. Також підключення доступне для державних установ, зокрема лікарень, освітніх закладів та інших організацій державного сектору.

Київстар пропонує кілька тарифних планів Starlink із різними обсягами трафіку та рівнями пріоритету. Вартість послуг стартує від 1363 грн на місяць. Клієнтам доступні два основні типи тарифів: «Локальний пріоритет» для роботи на території України та «Глобальний пріоритет» для використання сервісу за кордоном.

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У компанії зазначають, що бізнес-користувачі отримують пріоритетний доступ до мережі та стабільно високу швидкість навіть у періоди підвищеного навантаження. Це може бути важливим для підприємств, які використовують хмарні сервіси, корпоративні системи управління, онлайн-комунікації або потребують резервного каналу зв’язку.

Водночас клієнти отримують повний пакет фінансових документів від Київстар, що має спростити закупівлю послуг для бізнесу та державних організацій.

Starlink є супутниковою мережею компанії SpaceX, яка працює завдяки тисячам супутників на низькій навколоземній орбіті. Система забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету навіть у місцях зі слабкою або відсутньою наземною інфраструктурою зв’язку.

Для бізнесу сервіс може використовуватися для відеоконференцій, роботи ERP та CRM-систем, обміну корпоративними даними, підключення до хмарних платформ, організації каналів зв’язку між офісами та виробничими майданчиками, а також як резервне підключення для забезпечення безперервності бізнес-процесів. Крім того, Starlink дозволяє створювати захищені канали зв’язку для критично важливих операцій.

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Джерело: Київстар.