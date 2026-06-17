Київстар масштабує супутникову технологію Starlink Direct to Cell

Відтепер українці можуть користуватися популярними месенджерами та онлайн картами навіть там, де відсутнє наземне покриття. Супутникова технологія переходить від формату звичайних SMS до повноцінного обміну даними

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Після успішного запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер ви можете спілкуватися у Viber та WhatsApp — надсилати текстові, голосові й відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps: ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Надалі перелік доступних застосунків планується розширюватися.

«Київстар уже сьогодні розширює можливості зв’язку для українців із запуском Light Data на базі Starlink Direct to Cell. Ми бачимо, наскільки затребуваними стали супутникові SMS, зокрема в прифронтових регіонах. Тепер абоненти отримують ще більше способів комунікації: навіть там, де немає покриття, вони можуть написати у месенджерах, залишатися на зв’язку та користуватися навігацією», — пояснює Олександр Комаров, CEO Київстар.

Зв’язок там, де відсутнє наземне покриття мережі

Ця технологія рятує в найвіддаленіших куточках без покриття, а також допомагає фахівцям, які працюють у полі, горах чи важкодоступних місцях. Завдяки супутниковій технології люди сповіщають рідних про безпеку або знаходять дорогу там, де не ловить сигнал звичайних базових станцій.

«За час повномасштабної війни ми знаємо, що найважливіше повідомлення у світі може складатися лише з одного символу — плюса у месенджері. Коли через ворожі атаки зникає світло і руйнуються вежі зв’язку, можливість відправити цей плюс мамі, або скинути геолокацію побратимам чи рятувальникам — це буквально питання життя. Робота застосунків в режимі Light Data — це наступний крок у розвитку супутникового зв’язку, який дає додаткові можливості для комунікації навіть там, де недоступна наземна мережа. Ми прагнемо, щоб українці могли залишатися на зв’язку незалежно від обставин», — зазначив Станіслав Прибитько, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.

Нові можливості доступні виключно для абонентів Київстару. Усе працює максимально просто та автоматично. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar-SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття.

Зверніть увагу на кілька нюансів:

Наразі технологія працює в тестовому режимі виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G (LTE). Власники техніки Apple отримають таку можливість згодом.

Інновація доповнює наземну мобільну мережу, а не замінює її повністю.

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Цифрова стійкість

Україна впевнено тримається серед глобальних лідерів, які впроваджують інноваційні телеком-технології. За перші шість місяців роботи Starlink Direct to Cell понад 6 мільйонів українців успішно підключилися до мережіта надіслали понад 10 мільйонів SMS через супутник. Ми формуємо додатковий рівень стійкості цифрової інфраструктури, щоб надати безперервний зв’язок під час війни та кризових ситуацій.

«Для України зв’язок під час війни — це критична потреба. Не має значення, звідки надходить сигнал — із базової станції чи з космосу. Важливо, щоб він працював тоді, коли потрібен найбільше, навіть там, де мережа недоступна. Starlink Direct to Cell відкриває новий етап розвитку зв’язку, і Україна вже сьогодні серед перших у світі тестує ці технології. Важливо, що це відбувається в Україні за участі Київстар, що наближає появу нових сервісів для людей. Зі свого боку НКЕК формує регуляторні умови, щоб інновації впроваджувалися безпечно і швидко ставали реальними сервісами і посилювали стійкість держави», — розповіла Лілія Мальон, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Редакція PSM7 звертає увагу, що технологія Starlink Direct to Cell наразі працює в тестовому режимі та не забезпечує повноцінного мобільного інтернету — користувачам доступний лише обмежений обмін даними через підтримувані застосунки.

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