Київстар купує сервіс Uklon

Провідний український оператор електронних комунікацій Київстар оголосив про купівлю 97% корпоративних прав продуктової IT-компанії Uklon, яка є розробником онлайн-платформи та застосунку замовлення авто, і наразі представлена в Україні та Узбекистані. Окрім сервісу замовлення авто онлайн чи через застосунок, компанія також надає послугу з доставки

Для Київстар інвестиція в Uklon стає логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд протягом 2023-2027 рр, йдеться в пресрелізі.

«Київстар послідовно трансформується з оператора електронних комунікацій в повноцінну цифрову екосистему, яка охоплює ключові сфери життя українців. Наша стратегія передбачає не просто надання зв’язку, а створення комплексного цифрового середовища, де електронні комунікації є базовою платформою для здійснення інноваційних сервісів. Uklon — один із провідних гравців у своїй сфері, абсолютний «лавмарк» для українців та технологічний візіонер на ринку замовлення авто онлайн в Україні. Це неймовірна компанія з правильною корпоративною культурою та цінностями. У нас багато спільного, тому об’єднавши зусилля, ми зможемо посилити один одного та створити ще більш інноваційні сервіси, разом інвестуючи в економіку України», — коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

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Для Uklon ця угода відкриває нові горизонти розвитку: від збільшення стратегічних інвестицій у цифрові сервіси та створення додаткових робочих місць, до виходу на нові ринки за підтримки глобального цифрового оператора VEON, материнської компанії Київстар.

Наразі Uklon працює в 27 українських містах і на території туристичного комплексу Буковель та об’єднує більше 100 тисяч активних водіїв-партнерів на платформі, які разом виконують понад 10 мільйонів замовлень щомісяця. Окрім того, з 2023 року компанія розпочала міжнародну експансію, запустивши сервіс замовлення авто онлайн в Узбекистані.

«Протягом останніх років ми стрімко розвиваємось органічним шляхом — вийшли на ринок Узбекистану, системно запускаємо нові послуги, як сервіс доставки в містах, рекламну платформу Uklon Ads. Також компанія постійно інвестує в розвиток сервісу підтримки наших користувачів, роботу з партнерами та підсилення власної команди. У нас завжди були амбіції рухатися далі, як в Україні, так і на нових ринках. Впевнений, що за підтримки Київстар Uklon отримає додаткові можливості та експертизу для подальшого покращення нашого сервісу і продуктів, щоб дати ще більше цінності всім нашим користувачам та партнерам», — коментує Дмитро Дубровський, співзасновник Uklon.

Після підписання угоди Київстар та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках.

Закриття угоди заплановане на квітень 2025 року після виконання стандартних умов закриття. Компанія Dragon Capital виступила ексклюзивним фінансовим радником Uklon в рамках цієї угоди.

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