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Київстар хоче купити сервіс Tabletki.ua — Forbes

10.02.2025 11:00
Ольга Деркач
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Український оператор мобільного зв’язку Київстар розглядає можливість розширення бізнесу через придбання нового активу

Київстар хоче купити сервіс Tabletki.ua — Forbes

Київстар хоче купити сервіс Tabletki.ua — Forbes Фото: bank.gov.ua

У листопаді 2024 року компанія звернулася до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із заявкою на купівлю онлайн-платформи для бронювання ліків Tabletki.ua. Відповідну інформацію підтвердили у відповіді АМКУ на запит Forbes.

Однак регулятор відмовив у схваленні угоди, оскільки вона не відповідала критеріям, визначеним у Положенні про розгляд заяв і справ щодо концентрації суб’єктів господарювання. Йшлося про придбання ТОВ «МТПК» — власника бренду Tabletki та ключової юридичної особи, що керує сервісом.

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Журналісти припускають, що однією з можливих причин відмови став арешт корпоративних прав Київстару. Водночас рішення АМКУ збіглося у часі з постановою Шевченківського районного суду про зняття цього арешту. Це може свідчити про те, що мобільний оператор найближчим часом спробує знову отримати дозвіл на угоду.

Нагадаємо, що Київстару дозволили купити Uklon. Київстару надали дозволи на набуття контролю над компанією «UKLON LTD» та товариствами з обмеженою відповідальністю «Тех уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Україна».

Комітет дійшов висновку, що дії компанії не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).

Раніше ми писали, що Київстар вийде на біржу Nasdaq вже цього року. Процедура лістингу є складним багатоступеневим процесом. Швидкість його реалізації залежатиме від рішень Американської комісії з цінних паперів. Генеральний директор Київстар утримався від розголошення деталей щодо обсягу пакету акцій у вільному обігу. Водночас він запевнив, що материнська компанія VEON зберігатиме контрольний пакет.

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Рубрики: ГрошіКиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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