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Київстар повністю переведе на 4G деякі міста України

26.12.2024 11:40
Дарія Шуть
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Найбільший в Україні мобільний оператор Київстар за два роки провів тестування радіочастот спектра 2100 МГц уже у 29 містах і продовжує розвивати технологію 4G

Київстар повністю переведе на 4G деякі міста України

Фото: freepik.com

У Київстарі відзвітували, що за підсумками тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G зросла в середньому на 40%. Задля покращення 4G-мережі в окремих регіонах, буде вимкнена мережа 3G у деяких містах.

Зокрема, 3G відключать у Львові, Львівському регіоні, Жовкві, Винниках 25 лютого 2025 року, а у Смілі вимкнення заплановано на 28 січня 2025 року.

«Поступове згортання технології 3G — це кількарічний проєкт, який має велике значення для всієї галузі електронних комунікацій, адже завдяки йому не тільки покращується клієнтський досвід та зростає швидкість 4G, а й іде підготовка мережі до запуску технології 5G в Україні», — пояснили у Київстарі.

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Зазначається, що наразі лише 5% усієї абонентської бази Київстар досі використовує 3G. Загалом тенденція щодо зміни частот 3G на користь 4G вже давно прослідковується у світі. Зокрема, 56% європейських операторів мобільного зв’язку вже позбулися 3G, ще 42% зроблять це до кінця 2025 року.

Для переходу на сучаснішу мережу абонентам необхідно увімкнути підтримку 4G у налаштуваннях телефону та за потреби замінити SIM-карту на USIM, яка підтримує 4G. Її можна безплатно замінити у магазинах Київстару або замовити доставку через Укрпошту.

Однак навіть після відключення 3G абоненти зможуть і надалі здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися іншими мобільними сервісами в мережах 2G та 4G без змін.

Нагадаємо, Київстар запустив нову послугу VoWiFi. Завдяки цій технології абоненти зможуть здійснювати дзвінки через мережу Wi-Fi навіть у місцях зі слабким сигналом мобільної мережі.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — сучасна технологія передачі голосових дзвінків. Вона дозволяє отримати якісне та більш чітке звучання голосу та забезпечує швидке з’єднання.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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