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Київстар оновив умови роумінгу в деяких країнах

30.08.2024 12:00
Ольга Деркач
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Український мобільний оператор Київстар повідомив про зміни умов в тарифах роумінгу в декількох країнах

Київстар оновив умови роумінгу в деяких країнах

Київстар оновив умови роумінгу в деяких країнах Фото: freepik.com

«У зв’язку з підвищенням тарифів нашими міжнародними партнерами, зміниться вартість послуг роумінгу в Кабо-Верде та Мальдівах. Також покращаться умови роумінгу в Марокко», — заявили в Київстар.

Оновлена вартість послуг у Кабо-Верде та Мальдівах:

  • дзвінки — 50 грн/хв;
  • повідомлення — 8 грн/SMS;
  • інтернет — 6 грн/50КБ.

Ці зміни діятимуть для всіх абонентів Київстар.

А Марокко перейде у 1-шу тарифну зону. Абоненти передплати та контракту зможуть використовувати гігабайти згідно з умовами послуги «Роумінг як вдома» у день оплати інтернет-пакету за 75 грн за базовими умовами роумінгу.

Бізнес-клієнти отримають вигідніші пакети для дзвінків на номери в Україні, у країні перебування та для вихідних викликів, сплачуючи 60 грн за кожні 30 хвилин у день користування.

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Тарифікація також зміниться для користувачів пакетів Ідеальний роумінг, Комфортний роумінг та Роумінг для lot. Зокрема, ці пакети не діятимуть у Кабо-Верде та Мальдівах, а у Марокко вартість послуг за умовами пакетів зменшиться та відповідатиме 1-й тарифній зоні.

Нагадаємо, що Київстар оновить деякі тарифи. З 1 вересня 2024 року мобільний оператор Київстар внесе зміни у декілька своїх тарифних планів. Зміни стосуються як контрактних клієнтів так і тарифів передплати.

Раніше ми писали, що Київстар оновив послугу Екстра гроші. Завдяки сервісу Екстра гроші абоненти передплати можуть поповнити бонусний мобільний рахунок, щоб сплатити за послуги зв’язку та інтернету, якщо немає іншого способу внести кошти.

Крім того, Київстар оновив умови заміни SIM-карт. Оновлена вартість послуги для всіх абонентів передплаченого зв’язку, контрактних абонентів та бізнес-клієнтів становитиме 50 грн.

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За матеріалами: Київстар.

Рубрики: ГрошіКиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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