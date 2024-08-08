close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки заробив Київстар за останні місяці: названо суму

08.08.2024 15:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Київстар у другому кварталі 2024 року збільшив виторг на 9,5% і EBITDA на 9,8% порівняно з аналогічним періодом торік

Київстар

Фото: bank.gov.ua

Виторг найбільшого в Україні мобільного оператора Київстар у квітні-червні збільшився до 9,425 млрд грн (на 9,5%), а у валюті — до $236 млн (на 0,4%) відносно другого кварталу 2023-го.

Водночас показник EBITDA збільшився до 5,585 млрд грн (на 9,8%) порівняно з минулим роком в нацвалюті та до $140 млн (на 0,8%) у доларах. Про це йдеться у звіті материнської компанії VEON.

Зазначається, що EBITDA відчутно зріс попри тривалий тиск операційних витрат у другому кварталі 2024 року, включно з витратами на електроенергію і паливо, а також тривалими благодійними пожертвами на додаток до програм підтримки персоналу

Порівняно з першим кварталом цього року, коли на фінансові показники Київстару суттєво вплинула програма компенсації клієнтам після масштабної кібератаки в грудні 2023 року, виторг у гривні виріс на 31,5%, а EBITDA – на 54%, тоді як у доларах зростання цих показників становило відповідно 26,1% і 47,9%.

Цікаве по темі: Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів

Тим часом операційний прибуток (EBIT) у квітні-червні цього року становив 4,16 млрд грн, що на 10,5% краще за показник квітня-червня 2023-го і майже вдвічі — за показник січня-березня 2024-го.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв’язку Київстару у другому кварталі зріс на 8,7% — до 8,77 млрд грн. Зокрема від передання даних на 10,8% — до 5,18 млрд грн, тоді як від послуг фіксованого зв’язку на 16,4% — до 0,56 млрд грн.

У VEON зазначають, що підвищення рентабельності вдалося домогтися здебільшого завдяки зростанню доходів від мобільного передавання даних, підтриманому ретельною реалізацією заходів із контролю витрат.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор Київстар сплатив понад 25,3 млрд грн податків і зборів, з яких 4,5 млрд грн було внесено в першому півріччі 2024 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар

Київстар та Дія запустили нову послугу

Київстар проведе тестування 4G у двох містах України

За матеріалами Інтерфакс-Україна

Рубрики: ГрошіКиївстарКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Названо, скільки податків заплатив Київстар за час війни 06.08.2024

Названо, скільки податків заплатив Київстар за час війни
Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів 02.08.2024

Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів
Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар 30.07.2024

Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар
Тарифи на мобільний зв’язок можуть зрости на 50% через нові вимоги до операторів 29.07.2024

Тарифи на мобільний зв’язок можуть зрости на 50% через нові вимоги до операторів
Київстар та Дія запустили нову послугу 26.07.2024

Київстар та Дія запустили нову послугу
Мобільні оператори мають забезпечити 10 годин роботи мережі без світла — Держспецзвʼязку 17.07.2024

Мобільні оператори мають забезпечити 10 годин роботи мережі без світла — Держспецзвʼязку
Вибір редакції
Всі
Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших
ТОП статей 08.08.2024

Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших

 Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют
ТОП статей 07.08.2024

Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют
Останні новини
Сьогодні  19:30

НБУ презентував нову памʼятну монету

 Сьогодні  19:00

Stripe і Bitstamp об'єднались для розвитку криптовалюти в ЄС

 Сьогодні  18:30

Банки схвалили кредити на відновлення енергетики на 4 млрд грн

 Сьогодні  17:30

BlackRock та Nasdaq планують запустити новий фінансовий інструмент на основі криптовалют

 Сьогодні  17:00

Українські стартапи запрошують на хакатон AI for Ukraine Recovery

 Сьогодні  16:20

Ощадбанк та Visa запустять ще три мобільні реабілітаційні модулі по Україні

 Сьогодні  15:40

Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн

 Всі новини
credit link image