Скільки заробив Київстар за останні місяці: названо суму

Київстар у другому кварталі 2024 року збільшив виторг на 9,5% і EBITDA на 9,8% порівняно з аналогічним періодом торік

Виторг найбільшого в Україні мобільного оператора Київстар у квітні-червні збільшився до 9,425 млрд грн (на 9,5%), а у валюті — до $236 млн (на 0,4%) відносно другого кварталу 2023-го.

Водночас показник EBITDA збільшився до 5,585 млрд грн (на 9,8%) порівняно з минулим роком в нацвалюті та до $140 млн (на 0,8%) у доларах. Про це йдеться у звіті материнської компанії VEON.

Зазначається, що EBITDA відчутно зріс попри тривалий тиск операційних витрат у другому кварталі 2024 року, включно з витратами на електроенергію і паливо, а також тривалими благодійними пожертвами на додаток до програм підтримки персоналу

Порівняно з першим кварталом цього року, коли на фінансові показники Київстару суттєво вплинула програма компенсації клієнтам після масштабної кібератаки в грудні 2023 року, виторг у гривні виріс на 31,5%, а EBITDA – на 54%, тоді як у доларах зростання цих показників становило відповідно 26,1% і 47,9%.

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Тим часом операційний прибуток (EBIT) у квітні-червні цього року становив 4,16 млрд грн, що на 10,5% краще за показник квітня-червня 2023-го і майже вдвічі — за показник січня-березня 2024-го.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв’язку Київстару у другому кварталі зріс на 8,7% — до 8,77 млрд грн. Зокрема від передання даних на 10,8% — до 5,18 млрд грн, тоді як від послуг фіксованого зв’язку на 16,4% — до 0,56 млрд грн.

У VEON зазначають, що підвищення рентабельності вдалося домогтися здебільшого завдяки зростанню доходів від мобільного передавання даних, підтриманому ретельною реалізацією заходів із контролю витрат.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор Київстар сплатив понад 25,3 млрд грн податків і зборів, з яких 4,5 млрд грн було внесено в першому півріччі 2024 року.

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