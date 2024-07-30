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Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар

30.07.2024 20:10
Ольга Деркач
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Костянтин Вечір, який наразі займає посаду директора B2B в Київстарі, тепер виконуватиме обов’язки директора з розвитку бізнесу на масовому ринку (B2C)

Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар

Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба компанії на запит Forbes.

Під керівництвом директора B2C знаходиться приблизно 90% доходу найбільшого мобільного оператора країни. З 2019 року Костянтин Вечір обіймає посаду директора B2B у Київстарі. Тепер він також тимчасово виконуватиме обов’язки директора B2C.

Костянтин Вечір працює у компанії понад десять років. Свою кар’єру в Київстарі він розпочав як менеджер з продажів у корпоративному сегменті. Згодом він очолив відділ корпоративних продажів, департамент по роботі з малим та середнім бізнесом, а також департамент по роботі з держструктурами.

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«Має великий досвід запуску нових проєктів, пов’язаних з диджитал-сервісами», — заявили у пресслужбі.

Попередня директорка з розвитку бізнесу на масовому ринку (B2C) в Київстарі, Тетяна Лукинюк, залишила свою посаду 26 липня 2024 року, після трьох років роботи в компанії. Вона є однією з найвідоміших фігур в українському маркетингу. Раніше стало відомо, що Лукинюк стане керівницею українського офісу Google.

Нагадаємо, що Київстар та Дія запустили нову послугу. Тепер в Дії можна онлайн оформити контракт з Київстар, а також отримати безплатну доставку SIM-карти.

Раніше ми писали, що Київстар проведе тестування 4G у двох містах України. Завдяки впровадженню технології 4G українці зможуть користуватися якісним зв’язком та швидкісним мобільним інтернетом. З 3 вересня випробування радіочастот у спектрі 2100 МГц пройде у Чернівцях та Горішніх Плавнях.

Крім того, материнська компанія Київстар збільшить інвестиції в Україну до $1 млрд. VEON Ltd., глобальний цифровий оператор, оголошує, що через свою 100% дочірню компанію Київстар планує збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п’ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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