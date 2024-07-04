Київстар проведе тестування 4G у двох містах України

Завдяки впровадженню технології 4G українці зможуть користуватися якісним зв’язком та швидкісним мобільним інтернетом

Найбільший мобільний оператор України Київстар анонсував тестування мережі 4G у двох містах. Зокрема, з 3 вересня випробування радіочастот у спектрі 2100 МГц пройде у Чернівцях та Горішніх Плавнях, повідомили в пресслужбі компанії.

Зокрема, в Чернівцях тестування заплановане за адресами: пр. Незалежності, 113 та пл. Соборна, 9, а в місті Горішні Плавні — на вул. Героїв Дніпра, 77.

В межах тестування абоненти Київстар продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватись іншими мобільними сервісами без змін. Однак замість застарілої технології 3G для користувачів буде доступним швидкісний мобільний 4G-інтернет.

Цікаве по темі: Скільки заробили Київстар, lifecell та Vodafone з одного клієнта у 2024 році — Forbes

«Завдяки цьому абоненти Київстар у Чернівцях та Горішніх Плавнях відчують, що якість з’єднання суттєво покращиться, а швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів», — зазначають в Київстарі.

Ті, хто ще не перейшов на технологію 4G, повинні увімкнути її на своєму телефоні або скористатись інструкцією.

Водночас може бути й таке, що SIM-карта не підтримує 4G. Тоді її можна замінити на USIM без додаткової плати, при цьому номер зберігається. USIM можливо замовити на відділення Укрпошти з безплатною доставкою або звернутися до магазинів Київстар.

Нагадаємо, Київстар запровадив нову послугу — привʼязка номеру до паспорта через Дію.

«Номер телефону — це доступ до онлайн-банкінгу, акаунтів у соцмережах, застосунків, сайтів й не тільки. Тому попіклуйтесь про безпеку — зареєструйте номер. Так ніхто, крім вас, не зможе заблокувати чи перевипустити SIM-картку, — пишуть в Дії. — Все, що треба, — пошерити ID-картку чи закордонний паспорт через Дію на сайті Київстар».

Також ми писали, що материнська компанія Київстар збільшить інвестиції в Україну до $1 млрд. VEON Ltd., глобальний цифровий оператор, оголошує, що через свою 100% дочірню компанію Київстар планує збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п’ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як переказати гроші з Київстару на картку онлайн

Київстар анонсував підвищення тарифів

Названо, скільки податків сплатив Київстар з початку року