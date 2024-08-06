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Названо, скільки податків заплатив Київстар за час війни

06.08.2024 12:20
Ольга Деркач
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Окрім виконання своїх податкових зобов’язань, компанія активно долучається до вирішення соціальних проблем суспільства і грає важливу роль у загальнонаціональному спротиві агресору

Названо, скільки податків заплатив Київстар за час війни

Названо, скільки податків заплатив Київстар за час війни Фото: unsplash.com

«Завдяки прозорому та сумлінному веденню бізнесу оператор електронних комунікацій Київстар є одним з найбільших інвесторів в економіку України та платником податків до державного бюджету», — йдеться в заяві компанії.

З початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор Київстар сплатив понад 25,3 млрд грн податків і зборів, з яких 4,5 млрд грн було внесено в першому півріччі 2024 року.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Київстар виділив понад 2 млрд грн на гуманітарну підтримку Збройних Сил України, допомогу медичним закладам, розмінування території України, підключення до інтернету укриттів, тощо. Зокрема, у межах підтриманої компанією ініціативи «Нам тут жити» 146 інженерно-саперних груп ЗСУ отримали транспорт, обладнання та захисне спорядження.

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Понад 50 млн грн виділено для придбання комплексних апаратних зв’язку (КАЗ) для підрозділів повітряних сил ЗСУ, які прикривають небо над Одеською, Миколаївською, Херсонською, а також частиною Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Компанія забезпечує інтернет-зв’язком 1550 модульних будинків для переселенців та майже 1500 укриттів по всій Україні.

Київстар планує подальший розвиток сучасних технологій зв’язку в Україні та сприяння відбудові інфраструктури. Для цього компанія має намір інвестувати в економіку України $1 млрд протягом наступних 5 років.

Як важлива інфраструктурна компанія, Київстар надає критично важливі послуги електронних комунікацій, забезпечуючи зв’язком та інтернетом понад 24 мільйони українців. За понад 25 років роботи компанія збудувала в Україні більше 52 тисяч базових станцій, з яких 5500 були побудовані під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що материнська компанія Київстару вийде з біржі Euronext та викупить акції. Процес вилучення з біржі відбудеться в кінці 2024 року після подання річного звіту за формою 20-F. Подальшу інформацію про процес буде оприлюднено протягом 30–40 днів після подання звіту.

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Рубрики: ГрошіКиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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