Материнська компанія Київстару вийде з біржі Euronext та викупить акції

VEON оголосила про намір вийти з біржі Euronext Amsterdam та розпочати програму викупу акцій

Материнська компанія Київстару — VEON — вирішила добровільно вийти з біржі від Euronext Amsterdam. Після цього холдинг має намір розпочати зворотний викуп своїх американських депозитарних акцій («ADS») на суму до $100 млн.

Як зазначається в пресрелізі компанії, виключення з біржі та одноосібний лістинг на Nasdaq спростить і оптимізує вимоги до звітності.

Процес вилучення з біржі відбудеться в кінці 2024 року після подання річного звіту за формою 20-F. Подальшу інформацію про процес буде оприлюднено протягом 30–40 днів після подання звіту.

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«VEON очікує, що делістинг буде відповідати інтересам компанії в цілому, включаючи її нинішніх і потенційних інвесторів», — зазначили в холдингу.

Після завершення переходу до одноосібного лістингу на Nasdaq VEON розпочне програму викупу своїх ADS на суму до $100 млн. Компанія вважає, що її ADS торгуються за ціною, яка не відповідає належним чином їх вартості відносно поточної діяльності компанії, а також придбання ADS для інших корпоративних цілей представляє нові можливості.

Терміни та особливості викупу ADS визначать керівництво компанії та Рада директорів залежно від ліквідності, ринкових умов, чинних правових вимог та інших факторів.

Нагадаємо, VEON Ltd., глобальний цифровий оператор, оголошує, що через свою 100% дочірню компанію Київстар планує збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п’ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

Зазначається, що оновлений план на $600 млн перевищує раніше оголошені інвестиційні зобов’язання. Ці кошти будуть спрямовані на інвестиції в мережеві та цифрові послуги, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, соціальні внески та партнерства.

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