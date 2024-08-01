НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею: деталі

Фондова біржа ПФТС повинна усунути правопорушення, інакше залишиться без ліцензії. На це в неї є обмежені терміни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) уклала угоду з фондовою біржею ПФТС про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

В комісії зазначили, що це перший такий прецедент укладання угоди з біржею на ринках капіталу. Такий інструмент з’явився після набуття чинності в Україні закону щодо вдосконалення держрегулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

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Згідно з угодою, НКЦПФР призупиняє притягнення ПФТС до відповідальності за правопорушення. Своєю чергою біржа визнає факт вчинення порушення законодавства та зобов’язується виконати низку вимог, зокрема:

до 28 лютого 2025 року привести свої пруденційні показники у відповідність до нормативних значень;

добровільно сплатити штраф у розмірі 50 000 грн протягом 10 календарних днів з моменту винесення постанови.

«Важливо, що у випадку не усунення або неможливості усунення порушення, біржа ПФТС повинна подати заяву про анулювання ліцензії щодо діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами», — наголосили в НКЦПФР.

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Також в комісії нагадали, що тривалий час біржа не приймала жодних рішень для приведення своєї діяльності у відповідність до законодавства. При цьому її показники ліквідності капіталу мали чітку тенденцію погіршення. У березні НКЦПФР склала акт про правопорушення на ринках капіталу у відношенні ПФТС.

Раніше ми писали, що «Української біржа» та ПФТС порушили ліцензійні умови, тож Нацкомісія може призупинити їхню діяльність та думає над альтернативною новою єдиною біржею.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслан Магомедов та член Комісії Ярослав Шляхов розповіли PSM деталі ймовірного відкликання ліцензій у двох найбільших фондових бірж країни УБ та ПФТС. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Після цього стало відомо, що НКЦПФР отримала запит від групи інвестиційних компаній та банків щодо створення нової фондової біржі в Україні.

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Джерело: НКЦПФР