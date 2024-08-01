close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею: деталі

01.08.2024 15:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Фондова біржа ПФТС повинна усунути правопорушення, інакше залишиться без ліцензії. На це в неї є обмежені терміни

НКЦПФР уклала угоду з фондовою біржею ПФТС

Фото: freepik.com

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) уклала угоду з фондовою біржею ПФТС про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

В комісії зазначили, що це перший такий прецедент укладання угоди з біржею на ринках капіталу. Такий інструмент з’явився після набуття чинності в Україні закону щодо вдосконалення держрегулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Читайте також: «Українська біржа» припинила роботу через анулювання ліцензій

Згідно з угодою, НКЦПФР призупиняє притягнення ПФТС до відповідальності за правопорушення. Своєю чергою біржа визнає факт вчинення порушення законодавства та зобов’язується виконати низку вимог, зокрема:

  • до 28 лютого 2025 року привести свої пруденційні показники у відповідність до нормативних значень;
  • добровільно сплатити штраф у розмірі 50 000 грн протягом 10 календарних днів з моменту винесення постанови.

«Важливо, що у випадку не усунення або неможливості усунення порушення, біржа ПФТС повинна подати заяву про анулювання ліцензії щодо діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами», — наголосили в НКЦПФР.

Вас може зацікавити: МВФ погодив створення нової фондової біржі в Україні

Також в комісії нагадали, що тривалий час біржа не приймала жодних рішень для приведення своєї діяльності у відповідність до законодавства. При цьому її показники ліквідності капіталу мали чітку тенденцію погіршення. У березні НКЦПФР склала акт про правопорушення на ринках капіталу у відношенні ПФТС.

Раніше ми писали, що «Української біржа» та ПФТС порушили ліцензійні умови, тож Нацкомісія може призупинити їхню діяльність та думає над альтернативною новою єдиною біржею.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслан Магомедов та член Комісії Ярослав Шляхов розповіли PSM деталі ймовірного відкликання ліцензій у двох найбільших фондових бірж країни УБ та ПФТС. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Після цього стало відомо, що НКЦПФР отримала запит від групи інвестиційних компаній та банків щодо створення нової фондової біржі в Україні.

Ознайомтесь з іншими корисними матеріалами:

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів

Регулятори НКЦПФР та НКРЕКП підписали меморандум про спільний нагляд за ринком енергопродуктів: деталі у нашому репортажі

НКЦПФР внесла до списку ще 12 ненадійних інвестпроєктів

Джерело: НКЦПФР

Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків 01.08.2024

Бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків
Херсонський кавун офіційно отримав статус бренду в Україні 01.08.2024

Херсонський кавун офіційно отримав статус бренду в Україні
ФГВФО остаточно ліквідував один з банків-банкрутів 31.07.2024

ФГВФО остаточно ліквідував один з банків-банкрутів
Україна націоналізувала Мотор-Банк та інші активи Богуслаєва 31.07.2024

Україна націоналізувала Мотор-Банк та інші активи Богуслаєва
В Україні запустили дашборд з даними щодо судових справ проти бізнесу 31.07.2024

В Україні запустили дашборд з даними щодо судових справ проти бізнесу
В Україні створять електронне правосуддя коштом іноземних партнерів 31.07.2024

В Україні створять електронне правосуддя коштом іноземних партнерів
Вибір редакції
Всі
Як отримати безплатний Біткоїн у 2024 році
ТОП статей 01.08.2024

Як отримати безплатний Біткоїн у 2024 році

 Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників
ТОП статей 31.07.2024

Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників
Останні новини
Сьогодні  17:30

Бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків

 Сьогодні  17:00

Учені навчилися перетворювати сигнал Wi-Fi у електроенергію

 Сьогодні  16:20

Скільки інвестували клієнти NovaPay в облігації компанії

 Сьогодні  15:40

НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею: деталі

 Сьогодні  15:00

2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $10 млрд у серпні

 Сьогодні  14:20

Херсонський кавун офіційно отримав статус бренду в Україні

 Сьогодні  13:40

Прибуток Нової пошти впав попри збільшення доходу

 Всі новини
credit link image