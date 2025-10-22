7 криптовалютних ETF, на які варто звернути увагу

Після досягнення максимуму Біткоїн різко упав. Для більшості ризикових активів таке падіння було б значним, але більшість довгострокових інвесторів у Біткоїн приймають таку волатильність як ціну за можливість отримати вищу прибутковість

Але для новачків такі коливання можуть бути демотивувальними: навіть невелика частка Біткоїна у портфелі — скажімо, 5% — може суттєво вплинути на загальний ризик і результати.

Щоб вирішити цю проблему, компанії, які випускають ETF, створили криптовалютні фонди з фокусом на керуванні волатильністю. Вони часто використовують похідні інструменти — наприклад, опціони на індекси чи ф’ючерсні контракти на Біткоїн — щоб обмежити ризик зниження. Це також зменшує потенціал зростання.

Інші фонди натомість заробляють на самій волатильності, продаючи опціони або торгуючи ф’ючерсами, перетворюючи цю нестабільність на джерело доходу. Такі виплати зазвичай відбуваються щомісяця або щотижня. Через високу волатильність Біткоїна ці стратегії можуть приносити гарну дохідність під час бичачих ринків, хоча інвесторам слід враховувати податкові наслідки.

Розглянемо сім найцікавіших криптовалютних ETF для інвестування у 2025 році.

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

«Тепер є можливість зберігати криптоактиви майже в будь-якому типі фінансових рахунків, і ринок від цього лише виграв», — каже Кріс Клайн, операційний директор і співзасновник Bitcoin IRA.

Найбільшим бенефіціаром цього тренду став Біткоїн-ETF від BlackRock — IBIT — з активами $89 млрд.

IBIT має високу ліквідність завдяки низькому спреду між ціною купівлі й продажу (0,02%) та активній опціонній торгівлі. Досвідчені інвестори можуть застосовувати опціонні стратегії. Це обмежує потенціал зростання, але хеджує ризики зниження. Комісія фонду — 0,25%.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC)

Сьогодні ринок крипто-ETF вийшов далеко за межі Біткоїна. Прикладом є GDLC — мультикриптовалютний ETF, який містить портфель із п’яти найбільших криптовалют: Біткоїна, Ethereum, XRP, Solana та Cardano. До перетворення на ETF це був закритий траст.

Це гарне доповнення до широких фондових ETF, як-от Vanguard Total World Stock ETF (VT), чи до облігаційних — Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Комісія — 0,59%, активи — понад $630 млн.

Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC)

Фонд належить до небагатьох, що виплачують дивіденди щотижня.

Цей ETF може зацікавити інвесторів, які хочуть отримувати підвищений регулярний дохід від Біткоїна, але не бажають самостійно продавати опціони. За рахунок щотижневого перекочування контрактів замість місячного чи квартального стратегія ефективніше використовує часову деградацію опціонів і збирає більше премії.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC)

«YBTC дає змогу отримувати високий дохід завдяки покритим колам на Біткоїн, — каже Дев Мацца, CEO Roundhill Investments. — Це унікальне поєднання прибутковості та експозиції до Біткоїна без необхідності напряму ним володіти чи торгувати опціонами».

Фонд конкурує з BCCC і також робить щотижневі виплати. Використовує комбінацію опціонів IBIT, створюючи синтетичну покриту стратегію з грошовим забезпеченням через фонд грошового ринку. Завдяки волатильності Біткоїна дохідність становить 48,5%, але при цьому обмежується потенціал зростання.

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI)

Попит на прибуткові Біткоїн-продукти спричинив появу ще одного фонду — BTCI. Він базується на VanEck Bitcoin ETF (HODL) і продає опціони Cboe Bitcoin U.S. ETF Index для отримання доходу. Поточна дохідність — 27,3% із щомісячними виплатами, комісія — 0,98%.

BTCI особливо підходить для оподатковуваних брокерських рахунків: близько 95% останньої виплати класифікується як повернення капіталу, тобто не оподатковується відразу, а лише зменшує базу витрат інвестора. Це робить фонд ефективним для тих, хто прагне максимізувати чистий дохід після податків.

ProShares Bitcoin ETF (BITO)

Перший американський Біткоїн-ETF був не спотовим, а ф’ючерсним — BITO. Він не володіє Біткоїном напряму, а тримає ф’ючерсні контракти, що відображають зміну його ціни. Така структура стала компромісом до схвалення SEC спотових фондів.

BITO досі популярний серед інвесторів, які орієнтуються на дохід, адже частину прибутку генерує через регулярне «перекочування» ф’ючерсів. Це створює капітальні прибутки, які розподіляються між інвесторами наприкінці року.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF – October (CBTO)

Альтернативні ETF на кшталт CBTO допомагають новачкам обережно входити в ринок. Фонд використовує деривативи, щоб відтворювати динаміку Біткоїна з обмеженням зростання на рівні 48,5% протягом року й водночас забезпечує 20% захист від збитків. Тобто якщо Біткоїн упаде на 40%, ETF втратить лише 20%.

Ідея таких структурованих ETF — допомогти інвесторам залишатися в ринку навіть під час сильних спадів, запобігаючи панічним розпродажам.

Джерело: USNews.