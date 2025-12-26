close-btn
PaySpaceMagazine

Чи очікувати магнітних бур цими вихідними

26.12.2025 14:50
Ольга Деркач

Цими вихідними Земля, схоже, пройде через спокійну геомагнітну ситуацію. Прогноз на 26–28 грудня не показує умов для магнітних бур: очікувані значення геомагнітного індексу K залишаються низькими, а це означає мінімальний ризик помітного впливу на самопочуття метеочутливих людей та роботу техніки

Чи очікувати магнітних бур цими вихідними

Фото: freepik.com

Водночас космічна погода може змінюватися швидко, тому фінальні оцінки завжди залежать від фактичної сонячної активності.

У п’ятницю, 26 грудня, прогнозований K-індекс становить 3. Такий рівень відповідає помірно спокійному фону й не є ознакою магнітної бурі. Для порівняння, бурі зазвичай починаються з K=5, коли геомагнітні збурення стають відчутними й можуть впливати на зв’язок, навігаційні системи та самопочуття. Одночасно прогноз сонячних спалахів на 26 грудня — рівень C3. Це слабкий клас активності, який зазвичай не провокує сильних наслідків для магнітосфери. Додатково в прогнозі зазначено, що резонанс Шумана на цю дату залишатиметься в межах норми (Normal).

У суботу, 27 грудня, геомагнітний фон має стати ще спокійнішим: очікуваний K-індекс — 1,7. Це дуже низький показник, характерний для «тихої» магнітосфери. За таких значень магнітні бурі не прогнозуються, а ймовірність навіть слабких збурень залишається мінімальною.

Цікаве по темі: Новий суперконтинет знищить людство — учені

На неділю, 28 грудня, прогноз практично не змінюється: K-індекс також оцінюється на рівні 1,7. Це означає стабільну ситуацію без передумов для бур і без суттєвих геомагнітних коливань.

Чи очікувати магнітних бур цими вихідними

Фото: MeteoAgent

Загалом, найвищий рівень активності у прогнозі припадає на 26 грудня, але навіть він не виходить за межі спокійного сценарію. Якщо ви метеочутливі, вихідні мають пройти без характерних «буревих» симптомів, а вплив на звичні сервіси й техніку очікується мінімальним. Утім, космічна погода — динамічна: у разі раптового посилення сонячної активності картина може коригуватися, тож за потреби варто стежити за оперативними оновленнями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

Учені створили найефективнішу у світі сонячну батарею

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені 26.12.2025

Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені
Сильні магнітні бурі продовжуються: чого очікувати на кінець тижня 25.12.2025

Сильні магнітні бурі продовжуються: чого очікувати на кінець тижня
Магнітні бурі досягли критичних рівнів: Сонце лихоманить 22.12.2025

Магнітні бурі досягли критичних рівнів: Сонце лихоманить
Потужна магнітна буря накрила Землю: зафіксовано серйозний спалах на Сонці 08.12.2025

Потужна магнітна буря накрила Землю: зафіксовано серйозний спалах на Сонці
Новий суперконтинет знищить людство — учені 08.12.2025

Новий суперконтинет знищить людство — учені
Магнітні бурі стають сильнішими: спостерігаються потужні спалахи на Сонці 04.12.2025

Магнітні бурі стають сильнішими: спостерігаються потужні спалахи на Сонці
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені

 Сьогодні  19:00

Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail

 Сьогодні  17:00

4 альткоїна дешевші за $0,10, які варто розглянути у 2026

 Сьогодні  16:00

Coinbase запустила універсальний застосунок із соцстрічкою, трейдингом і платежами

 Сьогодні  14:50

Чи очікувати магнітних бур цими вихідними

 Сьогодні  13:40

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

 Сьогодні  12:30

2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.