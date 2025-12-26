Чи очікувати магнітних бур цими вихідними

Цими вихідними Земля, схоже, пройде через спокійну геомагнітну ситуацію. Прогноз на 26–28 грудня не показує умов для магнітних бур: очікувані значення геомагнітного індексу K залишаються низькими, а це означає мінімальний ризик помітного впливу на самопочуття метеочутливих людей та роботу техніки

Водночас космічна погода може змінюватися швидко, тому фінальні оцінки завжди залежать від фактичної сонячної активності.

У п’ятницю, 26 грудня, прогнозований K-індекс становить 3. Такий рівень відповідає помірно спокійному фону й не є ознакою магнітної бурі. Для порівняння, бурі зазвичай починаються з K=5, коли геомагнітні збурення стають відчутними й можуть впливати на зв’язок, навігаційні системи та самопочуття. Одночасно прогноз сонячних спалахів на 26 грудня — рівень C3. Це слабкий клас активності, який зазвичай не провокує сильних наслідків для магнітосфери. Додатково в прогнозі зазначено, що резонанс Шумана на цю дату залишатиметься в межах норми (Normal).

У суботу, 27 грудня, геомагнітний фон має стати ще спокійнішим: очікуваний K-індекс — 1,7. Це дуже низький показник, характерний для «тихої» магнітосфери. За таких значень магнітні бурі не прогнозуються, а ймовірність навіть слабких збурень залишається мінімальною.

Цікаве по темі: Новий суперконтинет знищить людство — учені

На неділю, 28 грудня, прогноз практично не змінюється: K-індекс також оцінюється на рівні 1,7. Це означає стабільну ситуацію без передумов для бур і без суттєвих геомагнітних коливань.

Загалом, найвищий рівень активності у прогнозі припадає на 26 грудня, але навіть він не виходить за межі спокійного сценарію. Якщо ви метеочутливі, вихідні мають пройти без характерних «буревих» симптомів, а вплив на звичні сервіси й техніку очікується мінімальним. Утім, космічна погода — динамічна: у разі раптового посилення сонячної активності картина може коригуватися, тож за потреби варто стежити за оперативними оновленнями.

