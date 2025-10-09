Учені створили найефективнішу у світі сонячну батарею

Австралійські науковці встановили новий світовий рекорд у сфері сонячних технологій. Команда під керівництвом професорки Аніти Хо-Бейлі із Сіднейського університету розробила нову перовскітно-кремнієву сонячну батарею, яка виявилася найефективнішою та найбільшою у своєму класі
Їм вдалося досягти ефективності 23,3% на великій панелі площею 16 квадратних метрів — це новий світовий стандарт для таких пристроїв. На менших зразках (1 см²) показник сягнув 27,06%.
«Ми підвищили і потужність, і надійність цих батарей, — каже Хо-Бейлі. — Це доводить, що можна створювати великі та стабільні перовскітні пристрої, і ми маємо величезний потенціал для ще більшої ефективності».
Як працює нова технологія
Звичайні сонячні батареї роблять із кремнію, але він може поглинати лише частину сонячного світла.
Новий пристрій складається з трьох шарів: двох із перовскітів (це кристали, які ефективніше ловлять світло) і одного кремнієвого шару знизу. Така структура дозволяє перетворювати більше енергії Сонця на електрику.
Цікаве по темі: Учені виявили, що ліси «дощать» пластиком
Щоб зробити батарею більш стійкою, вчені замінили деякі матеріали:
- використали рубій замість нестабільного метиламонію — це зробило структуру міцнішою;
- замінили фторид літію на сіль піперазинію, що краще витримує температуру;
- для з’єднання шарів використали нано-золото, яке покращує провідність і прозорість.
Витримала екстремальні умови
Нову батарею перевірили у складних тестах: вона витримала 200 циклів температур від –40 до +85°C і зберегла 95% ефективності навіть після понад 400 годин безперервного освітлення.
«Ми живемо у дуже цікавий період для розвитку сонячних технологій, — говорить Хо-Бейлі. — Перовскіти вже доводять, що ми можемо перевершити обмеження, властиві лише кремнієвим панелям».
Дослідження проводили разом із науковцями з Китаю, Німеччини та Словенії.
Винахід може стати основою для дешевшої, ефективнішої та екологічнішої сонячної енергетики, що допоможе світу перейти на низьковуглецеве майбутнє.
«Наші результати показують: доступна й чиста енергія — ближче, ніж здається», — підсумувала професорка Хо-Бейлі.
Джерело: Interesting Engineering.