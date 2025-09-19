close-btn
PaySpaceMagazine

Учені виявили, що ліси «дощать» пластиком

19.09.2025 20:30
Ольга Деркач

Ліси накопичують мікропластик, який надходить із повітря. Ці частинки осідають у ґрунтах разом із дощем, опалим листям і продуктами розкладання

Учені виявили, що ліси «дощать» пластиком

Фото: chatgpt.com

Мікро- та нанопластик забруднюють не лише океани, річки чи сільськогосподарські угіддя — їх виявили й у лісах. До такого висновку дійшли геонауковці з Технічного університету Дармштадта (Німеччина).

Як пластик потрапляє до лісів

Згідно з дослідженням, мікропластик накопичується не тільки в сільськогосподарських і міських ґрунтах, а й у лісах. Більшість частинок надходять із атмосфери й осідають у ґрунті.

«Спершу мікропластик із повітря осідає на кронах дерев — цей ефект науковці називають «гребінчастим». Далі, у листяних лісах, частинки потрапляють у ґрунт із дощовою водою чи разом із опалим восени листям», — пояснює провідний автор роботи доктор Коллін Дж. Вебер з Інституту прикладної геонауки TU Darmstadt.

Коли частинки опиняються в ґрунті, ключовим фактором їхнього затримання стає розкладання листя. Найвищу концентрацію мікропластику вчені зафіксували у верхніх шарах листяної підстилки, що лише частково розклалася. Проте великі обсяги виявили і глибше в ґрунті — їх туди заносять як процеси розкладання, так і діяльність ґрунтових організмів.

Цікаве по темі: Учені назвали найдорожчу річ на Землі

Щоб зібрати дані, науковці дослідили чотири лісові ділянки на схід від Дармштадта. Вони використали нову вдосконалену методику аналізу, яка дозволила виміряти концентрацію мікропластику у ґрунті, листі та атмосферних відкладеннях.

Для детального вивчення застосовували спектроскопічні методи, а також створили модель, що оцінює масштаби надходження мікропластику з повітря з 1950-х років. Це допомогло зрозуміти, як він накопичувався у ґрунтах протягом десятиліть.

«Наші результати свідчать, що головне джерело мікропластику в лісових ґрунтах — це атмосферні відкладення та опале листя. Інші джерела мають лише незначний вплив, — зазначає Вебер. — Ми дійшли висновку, що ліси є важливим індикатором атмосферного забруднення мікропластиком: висока його концентрація у ґрунті свідчить про масштабне розповсюдження частинок із повітря, а не про пряме потрапляння, як-от у випадку з добривами в сільському господарстві».

Це перше дослідження, яке довело забруднення лісів мікропластиком і прямий зв’язок між атмосферними відкладеннями та накопиченням у ґрунті. Висновки надають важливу базу для оцінки екологічних ризиків, які створює мікропластик у повітрі та ґрунті.

«Ліси вже потерпають від змін клімату, а тепер, як показують наші результати, мікропластик може становити додаткову загрозу для цих екосистем», — наголошує Вебер.

Вчені також підкреслюють, що проблема має значення для оцінки ризиків для здоров’я: адже мікропластик транспортується по всій планеті разом із повітряними масами — а отже, він є і в повітрі, яким ми дихаємо.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Вчені висунули гіпотезу, яка спростовує теорію великого вибуху

Учені виявили ознаки життя на далекій планеті

Джерело: SciTechDaily.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Над Україною зійде «кривавий місяць»: коли і де можна побачити 07.09.2025

Над Україною зійде «кривавий місяць»: коли і де можна побачити
Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці 03.09.2025

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці
Потужна магнітна буря накриє Землю вже завтра — науковці 01.09.2025

Потужна магнітна буря накриє Землю вже завтра — науковці
Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище 21.08.2025

Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище
Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня 17.08.2025

Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня
Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня 13.08.2025

Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
19.09.2025  20:30

Учені виявили, що ліси «дощать» пластиком

 19.09.2025  18:30

Google додав у Chrome нові ШІ-функції

 19.09.2025  17:30

На Варшавській фондовій біржі з’явився перший у Польщі Біткоїн-ETF

 19.09.2025  16:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Intel на початку 2025 року

 19.09.2025  14:30

Київстар підніме вартість деяких тарифів

 19.09.2025  13:30

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

 19.09.2025  12:30

Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.