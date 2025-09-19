Учені виявили, що ліси «дощать» пластиком

Ліси накопичують мікропластик, який надходить із повітря. Ці частинки осідають у ґрунтах разом із дощем, опалим листям і продуктами розкладання

Мікро- та нанопластик забруднюють не лише океани, річки чи сільськогосподарські угіддя — їх виявили й у лісах. До такого висновку дійшли геонауковці з Технічного університету Дармштадта (Німеччина).

Як пластик потрапляє до лісів

Згідно з дослідженням, мікропластик накопичується не тільки в сільськогосподарських і міських ґрунтах, а й у лісах. Більшість частинок надходять із атмосфери й осідають у ґрунті.

«Спершу мікропластик із повітря осідає на кронах дерев — цей ефект науковці називають «гребінчастим». Далі, у листяних лісах, частинки потрапляють у ґрунт із дощовою водою чи разом із опалим восени листям», — пояснює провідний автор роботи доктор Коллін Дж. Вебер з Інституту прикладної геонауки TU Darmstadt.

Коли частинки опиняються в ґрунті, ключовим фактором їхнього затримання стає розкладання листя. Найвищу концентрацію мікропластику вчені зафіксували у верхніх шарах листяної підстилки, що лише частково розклалася. Проте великі обсяги виявили і глибше в ґрунті — їх туди заносять як процеси розкладання, так і діяльність ґрунтових організмів.

Щоб зібрати дані, науковці дослідили чотири лісові ділянки на схід від Дармштадта. Вони використали нову вдосконалену методику аналізу, яка дозволила виміряти концентрацію мікропластику у ґрунті, листі та атмосферних відкладеннях.

Для детального вивчення застосовували спектроскопічні методи, а також створили модель, що оцінює масштаби надходження мікропластику з повітря з 1950-х років. Це допомогло зрозуміти, як він накопичувався у ґрунтах протягом десятиліть.

«Наші результати свідчать, що головне джерело мікропластику в лісових ґрунтах — це атмосферні відкладення та опале листя. Інші джерела мають лише незначний вплив, — зазначає Вебер. — Ми дійшли висновку, що ліси є важливим індикатором атмосферного забруднення мікропластиком: висока його концентрація у ґрунті свідчить про масштабне розповсюдження частинок із повітря, а не про пряме потрапляння, як-от у випадку з добривами в сільському господарстві».

Це перше дослідження, яке довело забруднення лісів мікропластиком і прямий зв’язок між атмосферними відкладеннями та накопиченням у ґрунті. Висновки надають важливу базу для оцінки екологічних ризиків, які створює мікропластик у повітрі та ґрунті.

«Ліси вже потерпають від змін клімату, а тепер, як показують наші результати, мікропластик може становити додаткову загрозу для цих екосистем», — наголошує Вебер.

Вчені також підкреслюють, що проблема має значення для оцінки ризиків для здоров’я: адже мікропластик транспортується по всій планеті разом із повітряними масами — а отже, він є і в повітрі, яким ми дихаємо.

