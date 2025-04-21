close-btn
PaySpaceMagazine

Учені виявили ознаки життя на далекій планеті

21.04.2025 19:30
Микола Деркач
Читати росiйською

Астрономи з Університету Кембриджу у Великій Британії припускають, що на суперземлі К2-18b, яка не так далеко від нас в астрономічному масштабі, можливо, є життя. На їхню думку, органічні сполуки, знайдені на планеті, були вироблені живими організмами

Учені виявили ознаки життя на далекій планеті

Учені виявили ознаки життя на далекій планеті Фото: nauka.gov.ua

Екзопланета K2-18b стала головним кандидатом на наявність життя поза Землею. Телескоп Джеймса Вебба, вартістю півмільярда доларів, зараз активно досліджує цю планету. На K2-18b вже було виявлено потенційні ознаки життя, включно з газом, який зазвичай виділяється тільки планктоном на Землі.

Вважається, що на цій планеті є водний океан і атмосфера, багата воднем. K2-18b удвічі більша й у вісім разів важча за Землю, а її рік триває 33 дні. Ця суперземля розташована на відстані 120 світлових років від Землі, що є досить близькою відстанню в космічному масштабі. Якщо вчені підтвердять наявність життя — це стане одним із найбільших відкриттів в історії людства.

«Використовуючи космічний телескоп Джеймса Вебба, команда виявила хімічні відбитки в атмосфері K2-18b, які свідчать про наявність диметилсульфіду, або DMS, і, можливо, диметилдисульфіду, або DMDS. На Землі обидві молекули виробляються лише мікробним життям, як правило, морським фітопланктоном», — зазначають науковці.

Дослідження, що детально описує отримані результати, було опубліковане в четвер в журналі The Astrophysical Journal Letters.

K2-18b, розташована на відстані 124 світлових років від Землі, може бути світом Гімалаїв: потенційно придатною для життя планетою, повністю вкритою рідкою водою з багатою на водень атмосферою, вважає провідний автор дослідження Нікку Мадхусудхан, професор астрофізики та екзопланетарних наук в Інституті астрономії Кембриджського університету.

Читайте також: Земля пережила одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час

Мадхусудхан та його колеги вперше теоретично обґрунтували концепцію світів з океаном у 2021 році, визначивши, що на K2-18b можуть існувати океани з рідкою водою.

Планета розташована у межах придатної для життя зони своєї зірки, а це означає, що світ має саме ту температуру і відстань від зірки, які необхідні для існування рідкої води на її поверхні.

«Раніше теоретичні дослідження передбачали, що на планетах-гігантах можливий високий вміст газів на основі сірки, таких як DMS і DMDS, — говорить Мадхусудхан у своїй заяві. — І тепер ми спостерігаємо це, відповідно до того, що було передбачено. Враховуючи все, що ми знаємо про цю планету, світ Hycean з океаном, який кишить життям, — це сценарій, який найкраще відповідає наявним у нас даним».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Vast Space створить космічну станцію зі штучною гравітацією замість МКС

Всесвітній фонд пам’яток включив Місяць до списку об’єктів у зоні ризику

NASA випадково вбило живих істот на Марсі — учений

За матеріалами nauka.gov.ua, edition.cnn.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Земля пережила одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час 18.04.2025

Земля пережила одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час
Україна братиме участь у космічній програмі ЄС 11.04.2025

Україна братиме участь у космічній програмі ЄС
Німеччина фінансує альтернативу Starlink для України 07.04.2025

Німеччина фінансує альтернативу Starlink для України
Землю накрила потужна магнітна буря: що відомо 05.04.2025

Землю накрила потужна магнітна буря: що відомо
Часткове сонячне затемнення 29 березня: де і коли його можна побачити 29.03.2025

Часткове сонячне затемнення 29 березня: де і коли його можна побачити
Українці зможуть побачити «Кривавий Місяць»: коли і куди дивитися 13.03.2025

Українці зможуть побачити «Кривавий Місяць»: коли і куди дивитися
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
21.04.2025  20:30

«Будь ласка» та «Дякую» у ChatGPT коштують OpenAI десятки мільйонів доларів

 21.04.2025  19:30

Учені виявили ознаки життя на далекій планеті

 21.04.2025  18:30

У Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів

 21.04.2025  17:00

Ринок на порозі нової криптозими: Coinbase закликає бути обережними

 21.04.2025  15:40

Розпочався відбір стартапів для участі в конференції Nexus Luxembourg 2025

 21.04.2025  14:20

Дональд Трамп планує створити власну криптовалютну гру

 21.04.2025  13:00

Як майнити Біткоїн вдома у 2025 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber