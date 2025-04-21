Учені виявили ознаки життя на далекій планеті

Астрономи з Університету Кембриджу у Великій Британії припускають, що на суперземлі К2-18b, яка не так далеко від нас в астрономічному масштабі, можливо, є життя. На їхню думку, органічні сполуки, знайдені на планеті, були вироблені живими організмами

Екзопланета K2-18b стала головним кандидатом на наявність життя поза Землею. Телескоп Джеймса Вебба, вартістю півмільярда доларів, зараз активно досліджує цю планету. На K2-18b вже було виявлено потенційні ознаки життя, включно з газом, який зазвичай виділяється тільки планктоном на Землі.

Вважається, що на цій планеті є водний океан і атмосфера, багата воднем. K2-18b удвічі більша й у вісім разів важча за Землю, а її рік триває 33 дні. Ця суперземля розташована на відстані 120 світлових років від Землі, що є досить близькою відстанню в космічному масштабі. Якщо вчені підтвердять наявність життя — це стане одним із найбільших відкриттів в історії людства.

«Використовуючи космічний телескоп Джеймса Вебба, команда виявила хімічні відбитки в атмосфері K2-18b, які свідчать про наявність диметилсульфіду, або DMS, і, можливо, диметилдисульфіду, або DMDS. На Землі обидві молекули виробляються лише мікробним життям, як правило, морським фітопланктоном», — зазначають науковці.

Дослідження, що детально описує отримані результати, було опубліковане в четвер в журналі The Astrophysical Journal Letters.

K2-18b, розташована на відстані 124 світлових років від Землі, може бути світом Гімалаїв: потенційно придатною для життя планетою, повністю вкритою рідкою водою з багатою на водень атмосферою, вважає провідний автор дослідження Нікку Мадхусудхан, професор астрофізики та екзопланетарних наук в Інституті астрономії Кембриджського університету.

Читайте також: Земля пережила одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час

Мадхусудхан та його колеги вперше теоретично обґрунтували концепцію світів з океаном у 2021 році, визначивши, що на K2-18b можуть існувати океани з рідкою водою.

Планета розташована у межах придатної для життя зони своєї зірки, а це означає, що світ має саме ту температуру і відстань від зірки, які необхідні для існування рідкої води на її поверхні.

«Раніше теоретичні дослідження передбачали, що на планетах-гігантах можливий високий вміст газів на основі сірки, таких як DMS і DMDS, — говорить Мадхусудхан у своїй заяві. — І тепер ми спостерігаємо це, відповідно до того, що було передбачено. Враховуючи все, що ми знаємо про цю планету, світ Hycean з океаном, який кишить життям, — це сценарій, який найкраще відповідає наявним у нас даним».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Vast Space створить космічну станцію зі штучною гравітацією замість МКС

Всесвітній фонд пам’яток включив Місяць до списку об’єктів у зоні ризику

NASA випадково вбило живих істот на Марсі — учений

За матеріалами nauka.gov.ua, edition.cnn.com.